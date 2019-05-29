成都地鐵偷拍圓點妹裙底！肉搜起底竟是「新華社主任」

大陸中心／綜合報導

一名中年男子25日被網友爆料，在乘坐成都地鐵2號線時，用手機偷拍女乘客的裙底，當有人注意，還裝作沒事的樣子將手機拿回來。影片曝光後，該男子被網友「肉搜」出來，竟然是大陸官媒「新華社」四川分社片區主任常筠玲。警方28日通報，已依法對常某某處以行政拘留7日，並處500元（人民幣）罰款的處罰。

▲男子將手機放在圓點妹裙下。（圖／翻攝自微博）

根據影片畫面顯示，該穿著淺色襯衫的中年男子坐在地鐵座位上，旁邊站了一個穿黑白圓點裙子女孩，他隨後偷偷將手機放在女生裙下，他反復幾次，當圓點妹準備坐下時，就裝作沒事的樣子將手機拿回來，翹起二郎腿夾住手機。

▲網友發文稱該偷拍男是新華社四川分社片區主任。（圖／翻攝自微博）

微博用戶「中國民間評論員」28日po文說，這名偷拍男子是新華社四川分社片區主任常筠玲，「建議深查，消除敗類！」網友比對後認為，確實非常相似。

▼@中國民間評論員微博內容。（圖／翻攝自微博）

成都軌道公交公安分局28日在官方微博發文稱，針對網上出現的「成都地鐵男子偷拍女生裙底」情況，經查，常某某（男，56歲，本市人）於2019年5月25日晚乘坐地鐵一號線時在車廂內用手機偷拍一名女性乘客裙底；目前，已依法對常某某處以行政拘留7日，並處500元罰款的處罰。

▼警方通報。（圖／翻攝自微博）