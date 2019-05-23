夜店咖一夜情懷孕　群組驚見「背部全裸照」怒告性侵

▲黃姓男子與夜店認識的女性玩一夜情，事後因偷拍裸照被告性侵。（圖／翻攝自Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市黃姓男子喜歡跑夜店，2017年間在一個即將關門大吉的夜店裡認識另1名女玩咖，2人當晚發生性關係，事隔半年後，女方發現自己背部全裸照被傳到LINE群組，怒告黃男撿屍性侵；台北地檢署調查，2人開房事後還持續LINE聊天，且女方發現懷孕還問黃男「墮胎費用怎麼處理？」從未苛責或質疑黃男，認為性侵事證不足，但23日將黃男涉偷拍部分依妨害秘密罪嫌起訴。

本案發生在2017年9月間，台北市某夜店即將關門大吉，在最後一個營業日舉辦了告別趴，被害女子被朋友找進一群夜店咖包下的大包廂，因此認識了黃男，被害人指控，她當天喝了3杯酒就失去記憶，醒來發現自己全身赤裸，和黃男躺在旅館床上。

▲被害人懷疑遭黃男設局，趁她酒醉時撿屍性侵。（圖／記者周宸亘攝）

幾個禮拜後，被害人發現自己懷孕了，傳Line黃男討論墮胎手術費用，黃男全額支付，再隔了幾個月後，友人告知，一個充滿夜店咖的群組哩，有一張她在床上背部全裸照，被害人一看照片雖然沒有拍到頭臉，但確實是自己的身體沒錯，控告黃男設計她，趁她意識不清的時候性侵，且偷拍她的裸照。

但是黃男拿出雙方Line對話紀錄，雙方一夜情的隔天上午，女方說當天下午有事，黃男還曾說「抱歉，還害你這麼累」，雙方之後也不時透過Line聯繫、閒聊，檢察官認為，女方從頭到尾都未質疑、譴責過黃男讓她不舒服，與一般被害人情況不同，因此趁機性交罪證不足，不過黃男坦承趁女方睡覺時偷拍背面裸照的行為，則依妨害秘密罪嫌起訴。

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