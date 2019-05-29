　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「傳說對決」歐美市場慘兮兮！日活量僅剩10萬...傳解散營銷團隊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廈門XQ電競俱樂部,王者榮耀。（圖／記者蔡紹堅攝）＊注意：此組圖片勿用於負面新聞。

▲王者榮耀在大陸每日活躍用戶達5500萬。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸中心／綜合報導

騰訊遊戲旗下的金雞母《王者榮耀》在大陸月賺1.45億美元，其在2017年推出了海外版《傳說對決（AOV）》，但因開發和營銷失誤，導致歐美市場遭遇挫折，加上和美國子公司Riot Games間發生抄襲衝突，日前傳出騰訊幾乎放棄了海外經營。對此，騰訊回應稱，目前《傳說對決》運營穩定，關於AoV歐美團隊變動的消息不實。

根據《路透社》28日報導，騰訊在2017年推出《傳說對決》，準備大舉進軍海外市場，當時認為自己穩操勝券，但有消息人士透露，目前《傳說對決》在海外遭受挫折，在歐洲和美國市場日活躍量僅剩10萬和15萬。

由於在歐美市場反應平平，因此騰訊幾乎取消了《傳說對決》相關計劃，甚至解散了該遊戲在歐洲及美國的營銷團隊。但騰訊方面表示，《傳說對決》目前在包括歐美地區在內的全球範圍穩定運營，關於AoV歐美團隊變動的消息不實。

手機遊戲,Garena,傳說對決,電競（圖／翻攝自 YouTube／Garena 傳說對決）

▲《傳說對決》賽事。（圖／翻攝自 YouTube／Garena 傳說對決）

報導稱，這背後的原因是騰訊的開發和營銷策略失誤，以及與美國子公司Riot Game關係不佳。在營銷失誤方面，消息人士稱，手遊是大陸市場的主流，但歐美玩家更偏愛PC（桌機）遊戲，加上4G在歐美的覆蓋率較差，在運行複雜的手遊時較為吃力。

此外，《王者榮耀》的成功很大程度歸功於龐大的社群，玩家可以通過騰訊的微信和QQ進行交流，但在歐美市場中，沒有足夠的PC玩家可以藉臉書複製《王者榮耀》的成功模式。

消息人士還透露，Riot Games質疑《傳說對決》是Riot大作「英雄聯盟」的山寨版，這導致兩方關係緊張；Riot曾向騰訊高管表示抗議，最後導致《傳說對決》的營銷暫停了2個月。

▲▼ 王者榮耀 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲《王者榮耀》中的熱門角色有程咬金、小喬、后羿、狄仁傑、王昭君等 。（圖／翻攝自王者榮耀遊戲界面）

該消息人士表示，遊戲本身也有根本性錯誤；多數《王者榮耀》的角色是基於中國傳統神話或歷史人物，而《傳說對決》的人物則使用歐洲神話、美國超級英雄角色，例如蝙蝠俠、超人等，「但回頭檢視此作法並『沒有意義』，公司也應該對中國文化更有自信」，且由於大陸版和海外版的不同，很難組織國際賽事。

目前騰訊已改變的海外戰略，將東南亞市場的營銷和運營外包給新加坡公司「競舞娛樂」（Garena，其新加坡總公司已改名為Sea Ltd.）；在杜拜的《絕地求生》營銷活動中，則已先取得當地政府支持，並注意將遊戲中的沙漠背景作為文化聯繫。如今，騰訊和Riot的關係也有所改善，有消息稱，雙方將共同開發手機版《英雄聯盟》，主攻西方歐美國家。

ET快訊
藍議員酸韓國瑜「忙著選總統」！爆副市長包庇親妹A走27萬
對發票「8碼全中」1千萬在眼前…他哭了：有開統編
iOS 13介面截圖曝光！　「黑暗模式」新功能搶先看

關鍵字：傳說對決,王者榮耀,Riot Games,AOV,騰訊遊戲,英雄聯盟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

傳北京建「一國兩制台灣館」　國台辦：兩制、和統是最佳方案

成都地鐵偷拍波點妹裙底！肉搜起底竟是「新華社主任」

酒醉男鬧市持「殺豬刀」隨機砍人　惠州傷者頭部「皮開肉綻」

華聞快遞／北京跨國公司總部達179家　4成以上擠進世界500強企業　

河南夫妻新疆植樹6000畝　付志周：這輩子要種100萬棵

蔡英文執政三周年　國台辦大酸：還繼續騙下去嗎？

兩岸同婚行不行　國台辦一句話回應

「傳說對決」歐美市場慘兮兮！日活量僅剩10萬...傳解散營銷團隊

996風暴／廣州打拚3年　她揭秘工作高壓力：聚會1分鐘看1次手機！

996風暴／一周工作60h月領18k　彰化女孩西進打拚：想回台灣發展

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

傳北京建「一國兩制台灣館」　國台辦：兩制、和統是最佳方案

成都地鐵偷拍波點妹裙底！肉搜起底竟是「新華社主任」

酒醉男鬧市持「殺豬刀」隨機砍人　惠州傷者頭部「皮開肉綻」

華聞快遞／北京跨國公司總部達179家　4成以上擠進世界500強企業　

河南夫妻新疆植樹6000畝　付志周：這輩子要種100萬棵

蔡英文執政三周年　國台辦大酸：還繼續騙下去嗎？

兩岸同婚行不行　國台辦一句話回應

「傳說對決」歐美市場慘兮兮！日活量僅剩10萬...傳解散營銷團隊

996風暴／廣州打拚3年　她揭秘工作高壓力：聚會1分鐘看1次手機！

996風暴／一周工作60h月領18k　彰化女孩西進打拚：想回台灣發展

傳北京建「一國兩制台灣館」　國台辦：兩制、和統是最佳方案

成都地鐵偷拍波點妹裙底！肉搜起底竟是「新華社主任」

一個包30萬！女大生體驗貧窮睡三晚街頭　被迫討錢太羞辱痛哭

獨家專訪／宋讚養被騙「拍不雅影片」：我不能變一具屍體...講爸媽淚崩

議會審敬老金條例　北市府：開倒車！傷害社福專業

上一場對海盜目送開轟挨故意觸身　迪特里西3響砲復仇

戴資穎世界球后達129周　周天成第4、麟洋配連升8位排18

日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了

打造友善動物城市　黃偉哲：不要讓捕抓誤解為捕殺惹民怨

報應！醉男險扳斷城隍廟石獅耳　2天後又來...通緝犯身分露餡

大陸熱門新聞

霸氣學姊蒐證釣出內衣賊：別想畢..

陸媒狠批李嘉誠「真的跑了」

床的世界、和成研發長照產品登陸

彰化女孩廣州996：想回台灣發..

馬雲「996是福氣」　勞工怒回..

她廣州打拚3年：1分鐘看1次手..

24歲女當街遭捅10刀！恐怖男..

環時總編：中國考慮限制對美出口..

1000萬名畫被毛小孩「完全撕..

他熬夜10天　口吐白沫昏迷急送..

華為透露　全球已獲42個商用合..

惡男當街砍殺偷腥妻　好友出面逆..

湖南村霸開死亡名單　5天連殺5..

足療師蒐集腳皮　做成清明上河圖

更多熱門

相關新聞

兩岸電競文化節公開課暢談文化傳承

2019海峽兩岸電競文化節傳統文化公開課「北京站」 27 日在清華科技園舉行，傳統文化研究學者、網路遊戲從業者、在京兩岸高校學子齊聚一堂，共同參與講座。此次公開課以「中華傳統文化當代呈現的新空間」為主題，特別邀請北京京劇院國家一級演員康靜、中國藝術研究院孫佳山老師、知名遊戲學者孫靜博士、中娛智庫首席分析師高東旭等多位行業專家於現場展開分享與討論，

《傳說對決》MAD談AWC備戰

MAD稱霸2019 GCS春季職業聯賽

昆山10月舉辦兩岸電競大賽 20支隊伍逐鹿英雄聯盟、王者榮耀

LMS、CGS移師三創細節公開

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

北市府女幕僚爆偷情　午休幽會直擊

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面