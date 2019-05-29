「傳說對決」歐美市場慘兮兮！日活量僅剩10萬...傳解散營銷團隊

▲王者榮耀在大陸每日活躍用戶達5500萬。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸中心／綜合報導

騰訊遊戲旗下的金雞母《王者榮耀》在大陸月賺1.45億美元，其在2017年推出了海外版《傳說對決（AOV）》，但因開發和營銷失誤，導致歐美市場遭遇挫折，加上和美國子公司Riot Games間發生抄襲衝突，日前傳出騰訊幾乎放棄了海外經營。對此，騰訊回應稱，目前《傳說對決》運營穩定，關於AoV歐美團隊變動的消息不實。

根據《路透社》28日報導，騰訊在2017年推出《傳說對決》，準備大舉進軍海外市場，當時認為自己穩操勝券，但有消息人士透露，目前《傳說對決》在海外遭受挫折，在歐洲和美國市場日活躍量僅剩10萬和15萬。

由於在歐美市場反應平平，因此騰訊幾乎取消了《傳說對決》相關計劃，甚至解散了該遊戲在歐洲及美國的營銷團隊。但騰訊方面表示，《傳說對決》目前在包括歐美地區在內的全球範圍穩定運營，關於AoV歐美團隊變動的消息不實。

▲《傳說對決》賽事。（圖／翻攝自 YouTube／Garena 傳說對決）

報導稱，這背後的原因是騰訊的開發和營銷策略失誤，以及與美國子公司Riot Game關係不佳。在營銷失誤方面，消息人士稱，手遊是大陸市場的主流，但歐美玩家更偏愛PC（桌機）遊戲，加上4G在歐美的覆蓋率較差，在運行複雜的手遊時較為吃力。

此外，《王者榮耀》的成功很大程度歸功於龐大的社群，玩家可以通過騰訊的微信和QQ進行交流，但在歐美市場中，沒有足夠的PC玩家可以藉臉書複製《王者榮耀》的成功模式。

消息人士還透露，Riot Games質疑《傳說對決》是Riot大作「英雄聯盟」的山寨版，這導致兩方關係緊張；Riot曾向騰訊高管表示抗議，最後導致《傳說對決》的營銷暫停了2個月。

▲《王者榮耀》中的熱門角色有程咬金、小喬、后羿、狄仁傑、王昭君等 。（圖／翻攝自王者榮耀遊戲界面）

該消息人士表示，遊戲本身也有根本性錯誤；多數《王者榮耀》的角色是基於中國傳統神話或歷史人物，而《傳說對決》的人物則使用歐洲神話、美國超級英雄角色，例如蝙蝠俠、超人等，「但回頭檢視此作法並『沒有意義』，公司也應該對中國文化更有自信」，且由於大陸版和海外版的不同，很難組織國際賽事。

目前騰訊已改變的海外戰略，將東南亞市場的營銷和運營外包給新加坡公司「競舞娛樂」（Garena，其新加坡總公司已改名為Sea Ltd.）；在杜拜的《絕地求生》營銷活動中，則已先取得當地政府支持，並注意將遊戲中的沙漠背景作為文化聯繫。如今，騰訊和Riot的關係也有所改善，有消息稱，雙方將共同開發手機版《英雄聯盟》，主攻西方歐美國家。