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現今智慧型手機消費趨勢　CNBC：不買新手機

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▲▼滑手機、低頭族、iphone。（圖／翻攝Pixabay）

▲外媒認為，現在智慧型手機的消費趨勢是「不買新手機」。（圖／翻攝Pixabay）

科技中心／綜合報導

你多久會購買一部新的智慧型手機呢？雖然近幾年各家廠商紛紛推出新功能、新技術來吸引消費者的目光，但外媒認為，現在智慧型手機的消費趨勢正是「不買新手機」。

據CNBC報導，市調機構國際數據資訊（IDC）的數據指出，2019年第一季的智慧型手機出貨量同比下降6.6％，去年第四季同比也下降了4.9％。面對這項的情況，手機廠商轉而推出摺疊智慧型手機以及支援5G通訊的智慧型手機來嘗試突破困境，但報導指出，一般民眾似乎對目前的新技術和新不感興趣，因為只要目前手中的智慧型手機還處於能正常使用的狀態，民眾就不太願意購買新機。

舉例來說，三星與華為今年皆發表了摺疊智慧型手機，價格分別為約6萬元與8萬元，這樣的價格在智慧型手機中可說是相當高。CNBC採訪了倫敦、新加玻以及廣州的民眾，看看他們對於價格如此昂貴的摺疊機的看法，其中一位受訪民眾表示，「手機應該是用來聯繫的，我不認為我需要花到這麼多錢才能擁有這樣的體驗，事實上，我能花更少的錢，且仍能得到滿意的體驗。」

CCS Insight的研究主管Ben Wood則指出，現在智慧型手機製造商所面臨到的是，各家的設備看起來幾乎相同，功能也都類似，他進一步指出，當手機首次問世時，硬體、軟體都有巨大的創新，但現在的情況似乎不是這樣。

韓國的三大電信商以及美國的電信商Verizon已在上個月推出5G服務，但仍只有部分地區能使用，可見5G技術若真想全面普及，可能還需要一點時間。但相對昂貴的革命性硬體，支援5G技術的智慧型手機還是有不少用戶期待，有民眾表示，「它將能讓我們使用社群媒體、串流服務更方便。」

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關鍵字：智慧型手機,5G,摺疊智慧型手機,三星,華為

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