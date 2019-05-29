談中美稀土戰　新華批美國一些政客意圖遏制中國發展

▲習近平考察稀土業。（圖／翻攝自新華網）

記者馬叔安／綜合報導

針對日前外傳大陸正在考慮限制稀土出口到美國，《新華社》29日評論，樂見中國的稀土資源及稀土產品能夠被廣泛用於製造各類先進產品，更好滿足世界各國人民對美好生活的需要，至於美方近來對中國高科技企業的打壓，無法改變經濟全球化下各國產業鏈深度交融的事實。」

評論指出，稀土屬於不可再生資源，被譽為現代工業的「維生素（台灣稱維他命）」，這種元素在冶金、石化、光學、雷射、儲氫、顯示面板、磁性材料等現代工業領域均有廣泛應用，「作為世界最大的稀土材料供應國，中國一直秉持開放、協同、共用的方針推動稀土產業發展。」

評論寫道，美國一些政客竭力打壓中國高科技企業，意圖遏制中國發展，「就算這些政客可以對中美兩國產業鏈高度融合、互補性極強的現實視而不見」，但無法改變經濟全球化下各國產業鏈深度交融的事實，「中國未來的發展，絕不是任何艱難險阻可以阻擋。」

大陸國家主席習近平20日在江西贛州考察相關稀土企業，《環球時報》總編輯胡錫進則稍早在推特發文表示，「據我所知，中國正在認真考慮限制稀土出口到美國」。國家發展改革委有關負責人則在28日表示，「如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的。」