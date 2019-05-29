是否用稀土資源反擊　國家發改委：願意滿足各國正當需求

▲習近平前往江西考察稀土產業。（圖／微博／新華視點）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平日前在江西考察稀土企業後，有評論認為，稀土能夠成為反制美國的籌碼。對此，國家發改委負責人28日回應，中國除了堅持稀土資源優先服務國內的原則外，也願意滿足世界對稀土資源的正當需求，但若想利用中國出口的稀土製造產品，反向打壓中國的發展，那麼誰也不會高興。

稀土擁有優良的光電磁等物理特性，屬於不可再生資源，總共包含17種元素，又可分為輕稀土和重稀土。其中重稀土更具有價值；將稀土元素少量添入其他材料後，往往能夠大幅度提高產品的質量與性能，因此又被譽為現代工業的「維他命」。

作為世界第一稀土生產大國，中國擁有不僅擁有世界36％的稀土儲備量，還生產、出口全球90％的稀土金屬；其中江西又擁有全國80％的重稀土，不但種類齊全，還有優越的品質，因此贏得「稀土王國」的稱號。

▼江西又被稱為稀土王國。（圖／微博／新華視點）

雖然江西的稀土資源居中國之冠，但在產業發展上也面臨了企業整合進度緩慢、管理能力薄弱、綠色開發能力落後等挑戰。因此，習近平到當地考察稀土企業時，對稀土產業的綠色可持續發展作出指示。

面對「稀土可作為中國的優勢戰略資源」的言論，發改委負責人表示，現今的產業分工高度全球化，沒有合作，就沒有發展進步，所以中國一直秉持著開放、共享的精神，推動稀土產業的發展。

負責人提到，國家樂見自己的稀土資源、相關產品能夠被廣泛運用到各類先進產品，以滿足世界各國對美好生活的需求，「一方面，我們堅持稀土資源優先服務國內需要的原則；另一方面，我們也願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求。」

負責人強調，中美兩國產業鏈擁有很強的互補性，正是所謂「合則兩利，鬥則俱傷」的體現，貿易戰再持續下去將不會有贏家。談到稀土是否會成為反制美方無端打壓的武器，負責人稱，「如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的。」

▼稀土能夠大幅提升機電產品的性能。（圖／CFP）