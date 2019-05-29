台中狼師被輕判！「獨自教電腦」手伸女童內褲摸一年　60萬換緩刑

▲各地小學目前大都設有電腦教室，台中某國小李姓教師卻以自己座位的電腦做個人教學，誘騙女學生進行猥褻。圖為示意畫面，非當事人與教室。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

教育部三令五申要求各級學校防範狼師，但案件仍層出不窮，平均每個上課日都至少發生2件，本刊接獲家長投訴，台中一名國小李姓男教師利用個別教學時，將手伸進女童內褲撫摸，涉嫌猥褻長達1年，造成女童身心受創，但法官因狼師認罪及給付一筆賠償金，最後輕判並給予緩刑，恐無法嚇阻狼師伸出魔爪，引發爭議。

台中地方法院今年4月針對李姓狼師案宣判，已婚、育有未成年子女的李姓國小男老師，在長達1年的時間內，連續對一名未成年的女學童撫摸下體，法官審理後認定他犯案3次，依《刑法》對幼童猥褻罪，每次犯行最重可判刑5年，最後因男老師賠償60萬元給女學童家長，獲得輕判1年4個月，並緩刑4年，免去牢獄之災，有學生家長向本刊投訴，指這樣的輕判及緩刑，對狼師的嚇阻效果有限。

本刊調查，李姓狼師是台中市太平區某國小的班級導師，2017年2至6月間，得知一位女學生對電腦有興趣，竟在下課時間，將女學童誘騙至教室內的導師座位，告訴女童說老師可以單獨教她使用電腦，在教室仍有其他學生在場時，將狼手伸進她的褲子內，撫摸女學童的下體，女學童因年幼心智尚未成熟，不知這是怎麼回事，加上對老師的信任，未予抵抗。

李姓男導師見女學童未抵抗也沒有對外張揚，竟在暑假過後，用相同的方式，佯稱要教她電腦，再次摸女學童下體；2018年3月間，李姓男導師故技重施，再對女學童伸出狼爪，這時女學童覺得不太對勁，放學回家後問媽媽，為什麼班導師教她用電腦時，要將手伸進她的內褲裡面？女學童的媽媽嚇得立即向學校提出申訴，並報警逮人。

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