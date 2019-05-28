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將致1000萬人死亡！全球65%河流驗出抗生素　恐催生「超級病原體」

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▲歐洲第二大的河流多瑙河，也被驗出抗生素汙染。（東方IC）

圖文／鏡週刊

全球最大的研究計畫調查遍及6大洲、72國境內的711條河流，其中65%驗出抗生素，多達111條河流濃度超過安全標準，最嚴重的情況甚至超標300倍。而這些高濃度抗生素將對病原體進行「人擇」，存活下來的病原體在多代繁衍後，將形成具有強大抗藥性的超級病原體，聯合國更指出，這問題到2050年或可導致1000萬人死亡。

抗生素濫用導致細菌產生抗藥性，使得抗生素逐漸去效力，這些對抗生素產生抗藥性的細菌，將成為人類的重大威脅。27日芬蘭赫爾辛基舉辦的研討會上，一項全球最大研究計畫發表指出，抗生素汙染已遍布全球65%河川，對抗生素有抗藥性的環境細菌急速增加。

《The Guardian》報導指出，具有抗生素成分的藥劑透過人體、動物、廢水處理場或藥廠的廢棄物進入河川和土壤，環境科學家、同為該研究計畫的主持人之一Alistair Boxall提出警告，「這非常可怕且令人沮喪，大部分環境中的抗生素多到足以產生抗藥性」。聯合國上個月才公開表示，對抗生素產生抗藥性的細菌增加，已經是全球迫切的健康議題，預估2020年可能導致1000萬人死亡。

▲▼細菌、病毒示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲微生物學家指出，在病原體內可以看到的抗藥性基因，有很多是源自於環境細菌。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

歐洲第二大河，多瑙河位於奧地利的檢驗點，被採集出含有7種抗生素，光是克拉黴素（clarithromycin）就超標4倍，為歐洲汙染最嚴重的河川。連號稱是歐洲最乾淨的泰晤士河，也被驗出和其支流受到5種抗生素混合汙染，其中治療皮膚炎和泌尿道炎的環丙沙星（Ciprofloxacin）就超標3倍。

微生物生態學專家William Gaze提出警告，就算汙染未超標也會造成威脅，「低濃度的抗生素也會推動抗藥性的進化，導致抗藥性基因轉移到人類病原體。」而這催生抗藥性的細菌，可致千萬人死亡。

該研究發現，低收入的國家抗生素濃度通常較高，尤其非洲和亞洲最顯著，孟加拉的情況最為嚴重，用於治療陰道感染的甲硝唑（Metronidazole）超標了300倍；由於普遍缺乏去除藥物的技術，低收入國家的廢水處理廠附近殘留物會偏高，例如肯亞一處河川就因廢水處理不當，發現濃度超標100倍的抗生素。慈善機構「Water Aid」的公衛分析師Helen Hamilton就提出，改善低收入國家的公衛管理對於抗生素抗藥性問題至關重要。

該研究計劃小組將會持續調查抗生素對於野生動植物的影響，他們預期情況可能很嚴重，因為在肯亞的河流就已經發現抗生素濃度過高，導致魚類無法生存的現象。


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關鍵字：鏡週刊,河流,抗生素

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