中美女主播「30日直播激辯」　北京喊話「真理越辯越明」

▲中美女主播將在30日隔空激辯。（合成圖／翻攝自Twitter@trish_regan、微博@劉欣、路透社）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰意外引發兩國女主播的唇槍舌戰，中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣22日駁斥了福斯商業頻道（Fox Business）女主播崔西．雷根（Trish Regan）的言論後，2人約好要在北京時間周四上午8時衛星連線辯論。對此，大陸外交部發言人陸慷表示，希望大家一塊去看看，中國有句話叫做「真理越辯越明」。

大陸外交部今天下午舉行例行記者會，現場有媒體問到中國女主播劉欣30日將與美國女主播雷根，就貿易戰越洋連線辯論一事，大陸外交部發言人陸慷回覆媒體時，做出上述表示。

▲大陸外交部發言人陸慷在例會上表示，真理會越辯越明。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

中美兩國女主播因貿易戰隔空交火，雙方目前已敲定好在美東時間周三晚間20時（北京時間周四上午8時），劉欣將作為雷根節目嘉賓參加本次電視辯論。陸慷稱，「我和大家一樣關心，希望大家一塊去看看，中國有句話叫『真理越辯越明。』」

美中貿易戰演變成「雙姝之戰」起因於14日的一篇評論，當時雷根在節目上表示，中國的繁榮是以美國利益為代價。雷根先前還說，華府對北京政府展開貿易戰是「別無選擇」，並三度譴責中方從美國人身上竊走數十億美元，「我們應該利用現有的金融工具展開經濟戰。」對此，劉欣才在節目上回應稱，雷根把美國描繪成一個真正受害者的形象。

▲劉欣23年前參加英語演講比賽的畫面曝光。（圖／翻攝自梨視頻）

由於雷根直接在節目上對劉欣開嗆，外界認為在難以確保雷根會說出什麼樣的言論前提下，中方不會貿然進行直播。對此，不少網友在《央視新聞》官方微博相關新聞討論下留言表示，「拜託直播好嗎大家都想看」、「還不如直播，有利各國人民對中美貿戰瞭解」、「為了公平起見，Fox和CGTN應該向本國人民公開直播辯論」；也有網友坦言「肯定不會有直播，但是會給我們看截取的片段」。

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