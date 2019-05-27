福斯女主播曾批丹麥「像委內瑞拉」　電視台強力回擊畫面曝光

▲福斯電視台女主播雷根（右）曾在節目上批評丹麥像委內瑞拉。（合成圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

美中貿易戰打得火熱，竟延燒到兩國女主播「隔空互嗆」，雙方敲定在美東時間周三晚間20時（北京時間周四上午8時）衛星連線單挑，屆時將直播辯論激戰。據悉，女主播雷根並不是第一次與其他國的主播起衝突，她曾在2018年8月時於節目中公開批評丹麥，將其比喻成委內瑞拉；針對雷根的質疑，男主播一一逐條回擊。

綜合外媒報導，美國福斯商業頻道（Fox Business）女主播崔西．雷根（Trish Regan）去年曾在節目中批評丹麥，她直言「莎士比亞說，有些東西正在丹麥腐朽。」對此，丹麥電視台男主播回應表示，「雷根說在丹麥，每個人都為政府工作，孩子們不願意畢業、沒有人願意上班，還把丹麥比喻成委內瑞拉」。

▲針對雷根的相關「指控」，男主播一一回擊。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

男主播表示，雷根聲稱丹麥政府有些方面腐朽不堪，但顯然，一些有關丹麥的事實被她遺忘了。雷根接著拿出數據強調，因為它們（指丹麥）債台高築，截至2013年，在丹麥的98個城市中，只有3個城市有超過半數的人口在工作。

▲雷根笑著說，丹麥的畢業生畢業後應該都想自己開個杯子蛋糕店。（圖／翻攝自YouTube）

對此，丹麥男主播回應表示，「你提到的那些研究，把老人和新生兒也算上去了，我們可能去當『維京人』，但我們絕對不會強迫兒童們工作；在屬於就業年齡範圍的人口中，丹麥的就業率高於美國。根據OECD（經濟合作與發展組織）的數據，75%符合年齡的丹麥人有在工作，而美國為70.6%，所以你們工作的時間更長。」

▲雷根將丹麥比喻成委內瑞拉。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

雷根接著表示，丹麥所有的畢業生畢業之後，都想開個杯子蛋糕店；她在講完之後，還冷笑了幾聲。面對雷根的相關說詞，男主播強調，「我希望我們能在蛋糕烘焙是一個好工作這個問題上達成一致，我向那些想要自己開杯子蛋糕店的人致敬。」他還說，我也希望雷根現在能在這裡，因為與美國相比，我們杯子蛋糕店的虧損實在是太嚴重了，所以從這方面來講，還真的蠻爛的。

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