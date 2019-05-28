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小三「為愛昏頭」FB假帳傳床照激情片逼離婚　正宮絕地逆襲全勝

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲蘇姓女子不甘當小三，竟上網用假帳號和房東太太當網友，企圖誘使房東太太離婚，讓她跟房東正當交往。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北22歲蘇姓女子和房東發生不倫戀，竟異想天開，用帳號「王寶兒」和房東太太當「網友」，傳自己和房東親暱床照、性愛影片，假意「提醒」房東太太注意老公偷吃，雖蘇女辯稱事後才知房東還沒離婚，但法官認定蘇女是「為愛沖昏頭」，想用假帳逼房東太太離婚，日前判蘇女要賠償房東太太16萬元，台北地檢署28日再依妨害婚姻罪嫌起訴她。

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蘇女一開始傳自己和房東在床上碰頭睡覺的親密照片給房東太太。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

這起小三用假身分想逼走正宮案發生在2017年間，房東太太一直懷疑許姓丈夫在外偷吃，卻始終找不到證據，也不確定小三身分，此時網路上出現一個「王寶兒」主動與她聯繫，說看到房東太太PO照中的男生「好眼熟，他現在好像跟我知道的一個女生在一起耶。」同時傳送房東與女子在床上碰頭睡覺合照，但是女子臉部打馬賽克。

之後王寶兒繼續傳訊「你老公這樣子你都沒關係嗎？是我他早就完蛋了」，還佯稱跟房東的小三聊過後，小三轉告「你老公跟他說，就是他看過你生小孩，所以心裡面有陰影都不敢碰你，他好像還住在你老公買的房子裡面，他說你老公還在跟他準備想要生小孩。」接著幾天，又陸續傳了幾段房東與女子性愛影片，並說：「我看到已經狂不知道哪裡去了，你好淡定」。

做愛,床戰,偷吃,性關係（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲蘇女豪不避諱地傳性愛影片給房東太太看，還說房東太太「好淡定」。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

房東太太越想越不對，以配偶權受侵害為由，提告要蘇女和丈夫賠償，許姓房東被告後，馬上坦承和蘇女發生過性行為，並以20萬元和太太和解，蘇女則堅決否認通姦，說房東騙她已經離婚，孩子給前妻帶，而她也沒有用假帳號和房東太太聊天。

但因蘇女曾和前男友聊天談到，「我早就想弄房東很久了，我早就想報復他很久了，用臉書的假帳號傳給他老婆，我的目的就是要讓他老婆知道他老公那麼賤。」法官因此認定蘇女用假帳號，且從蘇女和房東太太的對話分析，蘇女根本不是要報復房東，而是「挑起房東太太對房東之不滿與怒氣，使房東太太儘速處理婚姻關係，以達日後蘇女能與房東正正當當交往」的目的。

▲婚外情（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲法官認定蘇女永假帳號傳送親密照性愛片，目的不是要報復房東，而是逼房東太太離婚。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

基隆地院法官認為，房東太太的配偶權受損，應可求償精神撫慰金48萬元，不過「房東乃是最應受譴責之人」，要負擔較多的賠償責任，因此判蘇女僅須賠償房東太太16萬元。民事判決出爐後，房東太太再向台北地檢署提出刑事告訴，檢察官28日將蘇女依妨害婚姻罪嫌起訴。

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關鍵字：小三,臉書,臉友,網友,床照,性愛影片,假帳號,逼離婚,配偶權,妨害婚姻,妨害家庭,房東

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