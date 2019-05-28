懷疑她偷腥！惡男當街砍妻　好友出面逆轉：他才是出軌的那個

▲行凶的魯男在朋友圈曬出軌照。（圖／翻攝自封面視頻，以下同）



大陸中心／綜合報導

重慶渝中一名33歲的魯姓男子因懷疑妻子出軌，憤而在街上持刀行兇，導致妻子身中多刀、送醫搶救不治。死者好友林女得知消息後出面澄清，張女（死者）和她是十多年的朋友，已與魯男結婚數年，且育有一子；而在這段婚姻中發生出軌行為的「是魯某」，已經到了在朋友圈公開出軌消息的地步。

重慶市警局渝中區分局接獲報案後，立刻前往案發現場，將魯男控制並緊急將張女送醫搶救。重慶醫科大學附屬第一醫院急診科工作人員稱，傷者送到醫院後，搶救無效死亡。

林女說明，張女已經多次發現魯男有出軌行為，並請求離婚；而魯男因「出軌被發現後」不願離婚，時常毆打張女、威脅女方的家人。林女痛批，魯男的行為相當惡劣，已經「出軌到朋友圈公開秀恩愛的地步了」。

▼林女稱，死者生前常被丈夫毆打。



林女提到，張女前幾天才向她求助，並暫住在她家，「前兩天還被魯某砍傷，眼睛受傷，所以視頻裡她戴著墨鏡。」她說明，張女滿是傷痕的臉上，還紋著2個字，那2個字是「魯某讓她紋的娃娃的名字在臉上」。

林女斥責，魯男結婚後「幾乎沒上過班」，都是張女在賺錢供養家庭，「殺人當天還從她手機裡面轉了錢走。」

▼目擊者稱，魯男當時痛斥死者「半年之內偷了3次，娃兒不要了，男人不要了」。



據目擊者透露，魯男行凶期間曾大聲斥責死者，「半年之內偷了3次，娃兒不要了，男人不要了，沒得關係的，她把我哄回去給她還帳賬，她和他把我當個傻子一樣，我的圈子的朋友全都知道了。」

重慶市警局渝中區分局表示，嫌犯魯男與死者發生感情糾紛，遂持水果刀行凶，目前已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦。

▼林女痛斥，魯男直接在朋友圈發出第三者的照片與影片。

