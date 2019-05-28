　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

桌球魔鬼訓練！5歲萌妹「含淚揮拍」激似小小福原愛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

一段5歲小萌娃含淚打乒乓球的影片近日在網路爆紅。這個小妹妹名叫李依依，是山東泰安人，去年暑假開始接觸乒乓球，在訓練時，常常會因教練的嚴格要求哭泣，但她從來沒有耍脾氣放棄，反而是掛著淚珠繼續堅持。由於小依依有些動作和神情很像小時候的日本桌球高手福原愛，被教練稱為「小小福原愛」。

▲▼ 5歲萌妹「含淚揮拍」激似小小福原愛 。（圖／翻攝自看看新聞、Youtube）

▲5歲李依依（右）模樣神似當年同樣5歲的福原愛，都會邊哭邊打球 。（圖／翻攝自看看新聞、Youtube）

據《看看新聞》報導，5歲半的依依學習打乒乓球已經有8個月。從網路熱傳的影片可以看到，小依依緊緊抿起嘴巴，眼中含淚的在不停重複揮拍動作，雖然圓圓的臉蛋皺在了一起，但訓練依然沒有停歇，她萌萌的打球樣子神似日本桌球好手福原愛。

據悉，福原愛小時候也是圓圓臉蛋，在平時訓練時同樣愛哭，卻從不服輸，一邊流淚一邊揮拍。小小愛媽媽說「你休息一下也沒關係」，福原愛則寧願哭到哽咽，也沒有停下訓練。

▼ 5歲萌妹依依（左）、小小福原愛（右） 。（圖／翻攝自看看新聞、Youtube）

▲▼ 5歲萌妹「含淚揮拍」激似小小福原愛 。（圖／翻攝自看看新聞、Youtube）

如今，依依已經可以連續接球，架勢十足。她的教練透露，一般一周會訓練4次，內容包括正手、反手、推側、推側撲，「依依天賦很好 訓練進步很快，乒乓球這條路不是多麼容易，但她只有發自內心的喜歡，作為教練作為家長，都是很支持的。」

報導稱，訓練很辛苦，但依依十分喜愛這項運動。她被媽媽問到「打球累不累」時，依依說，還行吧，「我覺得也不是很累，我應該能堅持下來。」

▲▼ 5歲萌妹「含淚揮拍」激似小小福原愛。（圖／翻攝自看看新聞）

▲依依現在打起乒乓球架勢十足。（圖／翻攝自看看新聞）

但網友對於依依含淚訓練的情況評論兩極。有人認為，「從孩子表情沒看出喜歡這項運動」、「缺失了童年應有的快樂」，但也有人表示，「哪個優秀運動員沒有在訓練的時候哭過」、「成功的代價都是這樣，只是惰性大的人不願意相信」、「體育從來沒有安逸」、「喜歡只是開始，而你想把它做好，你就得付出努力，在這個過程中痛苦和快樂都是並存的」。

▼福原愛小時候邊哭邊訓練。（影／Youtube）

ET快訊
即／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片
噁圖慎入！他睡覺時蛾飛進耳朵　夾出後留下17顆「蟲卵」
不痛也不癢！她耳後驚現「一排齒痕」6小洞…網曝真面目

關鍵字：福原愛,桌球,乒乓球,萌娃

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

闖斑馬線「大頭照」掛街頭一周！未成年人照樣不打碼...網掀論戰

國台辦接力外交部開砲　指李大維會波頓「動搖中美關係」

關係升溫！　梵蒂岡赴北京故宮辦展 　東方版《最後的晚餐》亮相

6歲學做生意！　「金鋪奇才」李兆基20歲赴港　靠1000元拚成地產大亨

桌球魔鬼訓練！5歲萌妹「含淚揮拍」激似小小福原愛

照顧生病男友！她辛苦下廚遭嫌「難吃沒天分」…瞬間掉淚：不是第一次了

歷史文物IP走入民間　台北故宮對話南京、上海博物館

村霸5天連殺5人　曾開「死亡名單」揚言殺光

床面與床頭有間隙！　20家知名網路品牌出包「16款嬰兒床未達標」

影／鏡頭對準黑裙底！噁男搭車「左右30度」猛晃手機偷拍　過程全錄下

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

闖斑馬線「大頭照」掛街頭一周！未成年人照樣不打碼...網掀論戰

國台辦接力外交部開砲　指李大維會波頓「動搖中美關係」

關係升溫！　梵蒂岡赴北京故宮辦展 　東方版《最後的晚餐》亮相

6歲學做生意！　「金鋪奇才」李兆基20歲赴港　靠1000元拚成地產大亨

桌球魔鬼訓練！5歲萌妹「含淚揮拍」激似小小福原愛

照顧生病男友！她辛苦下廚遭嫌「難吃沒天分」…瞬間掉淚：不是第一次了

歷史文物IP走入民間　台北故宮對話南京、上海博物館

村霸5天連殺5人　曾開「死亡名單」揚言殺光

床面與床頭有間隙！　20家知名網路品牌出包「16款嬰兒床未達標」

影／鏡頭對準黑裙底！噁男搭車「左右30度」猛晃手機偷拍　過程全錄下

萌喵突然壞掉！轉頭飛機耳「汪！我要魚」　爸笑瘋：講道理行嗎

不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

拿槍轟自己臉！他花4年重建手術　竟換「這結局」...醫：反胃一整天

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

李進勇案水球戰中通過！行政院致謝、對暴力行為「表示遺憾」

「美的好朋友」創辦人爆避稅、操控輿情黑幕　小編：專業醫療團隊根本不存在

Dappei／今年妳該有一件「牛奶場女工裝」！大方領顯臉小，連Lisa都愛穿

25+12！BMW電動車計畫曝光　今年目標全球賣50萬輛油電車

黃文星加入《大時代》親密戲先報備　老婆大器誇茵芙「很正」

少年落水昏迷3周　媽媽一噴「最愛的止汗劑」立刻張眼醒了

大陸熱門新聞

他熬夜10天　口吐白沫昏迷急送..

24歲女當街遭捅10刀！恐怖男..

沙灘激烈拍掌聲！透光帳篷現「男..

點牛排要求「半熟」！他一翻背面..

1000萬名畫被毛小孩「完全撕..

床的世界、和成研發長照產品登陸

保鑣男友尾隨女友進女廁...網..

車主不滿亂收停車費把車停出入口

三寶妹：煞車是哪個？下秒直衝..

湖南惡霸5天內殘忍殺害5人

日擬向中方收QR Code使用..

陸大媽馬國詐騙　街頭被圍毆暴打

任正非：更可能是美國偷華為技術

車亂停卡住消防車！他「攀牆躲大..

更多熱門

相關新聞

議員揹萌娃質詢　搶救母親作戰

為了建議縣府應該成立育兒中心，讓年輕人都願意結婚生子，提高生育率，萌噠噠可愛的萌娃「推推」，跟著議員爸曹嘉豪一起站上議會台質詢搶麥克風，這也是彰化縣議會頭一遭有9月大的小女娃跟著上台，吸著奶嘴的萌樣，讓在場的議員們都紛紛拿起手機不斷的拍照，也讓嚴肅的議會殿堂充滿了喜悅。

長中桌球好手盡出　 黃彥誠獲全中運銀牌

江宏傑幫福原愛跟美食合照　成果照網傻眼：好閃

小學遭桌球教練猥褻　他忍10年才說

福原愛首曬兒子正面照！眼睛大到網友嚇到

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面