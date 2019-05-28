桌球魔鬼訓練！5歲萌妹「含淚揮拍」激似小小福原愛

大陸中心／綜合報導

一段5歲小萌娃含淚打乒乓球的影片近日在網路爆紅。這個小妹妹名叫李依依，是山東泰安人，去年暑假開始接觸乒乓球，在訓練時，常常會因教練的嚴格要求哭泣，但她從來沒有耍脾氣放棄，反而是掛著淚珠繼續堅持。由於小依依有些動作和神情很像小時候的日本桌球高手福原愛，被教練稱為「小小福原愛」。

▲5歲李依依（右）模樣神似當年同樣5歲的福原愛，都會邊哭邊打球 。（圖／翻攝自看看新聞、Youtube）

據《看看新聞》報導，5歲半的依依學習打乒乓球已經有8個月。從網路熱傳的影片可以看到，小依依緊緊抿起嘴巴，眼中含淚的在不停重複揮拍動作，雖然圓圓的臉蛋皺在了一起，但訓練依然沒有停歇，她萌萌的打球樣子神似日本桌球好手福原愛。

據悉，福原愛小時候也是圓圓臉蛋，在平時訓練時同樣愛哭，卻從不服輸，一邊流淚一邊揮拍。小小愛媽媽說「你休息一下也沒關係」，福原愛則寧願哭到哽咽，也沒有停下訓練。

▼ 5歲萌妹依依（左）、小小福原愛（右） 。（圖／翻攝自看看新聞、Youtube）

如今，依依已經可以連續接球，架勢十足。她的教練透露，一般一周會訓練4次，內容包括正手、反手、推側、推側撲，「依依天賦很好 訓練進步很快，乒乓球這條路不是多麼容易，但她只有發自內心的喜歡，作為教練作為家長，都是很支持的。」

報導稱，訓練很辛苦，但依依十分喜愛這項運動。她被媽媽問到「打球累不累」時，依依說，還行吧，「我覺得也不是很累，我應該能堅持下來。」

▲依依現在打起乒乓球架勢十足。（圖／翻攝自看看新聞）

但網友對於依依含淚訓練的情況評論兩極。有人認為，「從孩子表情沒看出喜歡這項運動」、「缺失了童年應有的快樂」，但也有人表示，「哪個優秀運動員沒有在訓練的時候哭過」、「成功的代價都是這樣，只是惰性大的人不願意相信」、「體育從來沒有安逸」、「喜歡只是開始，而你想把它做好，你就得付出努力，在這個過程中痛苦和快樂都是並存的」。

▼福原愛小時候邊哭邊訓練。（影／Youtube）