3歲童保障額取消北市某附幼61人全備取　家長：友善幼托政策差勁！

▲今年度公立幼兒園3-5歲混齡班取消3歲保障10名名額，家裡有3歲童的家長抽公幼，發現中山區同所公幼3歲一般生有61人抽完全部備取。（圖／資料照／記者林世文攝）

生活中心／綜合報導

108學年度台北市公立幼兒園招生一共錄取19,837名幼兒，幾家歡樂幾家愁，沒抽到的家長只能把小孩送到私幼就讀，一名家住中山區的湯小姐形容，今年首度取消10名3歲童保障名額，對所有的3歲童家長來說是一大惡夢，她住家附近公幼，3歲童不論是優先資格還是一般生全部備取，她問政府可以這樣欺負家有3歲幼兒的家長嗎？友善幼托政策到底哪裡有進步？一年比一年差勁。

湯小姐和先生是雙薪家庭，家住中山區，育有一名3歲女兒，今年想讓女兒到住家附近的公幼就讀，參加今年度3-5歲混齡班抽籤，她終於體會到「公幼有多難抽」。幼兒園3-5歲混齡班的抽籤順序為法定的入學年紀5歲先抽，接著4歲，最後才抽3歲，過往有10名3歲童保障名額，但是今年取消了，以湯小姐來說，住家附近的幼兒園，5歲、4歲抽完，已經備17了，3歲童優先資格和一般生一共61人全部備取，她說「女兒備取55，真是謝謝這個政府德政！」

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▲台北市公立幼兒園一位難求。（圖／CFP）

湯小姐形容，政府推動5歲幼兒免學費立意良善，前3年也有設備3歲專班和3歲保障名額，但今年都取消，她說「今年屬猴的3歲幼兒不就特別衰，只能念私幼，無法享受公幼資源」。湯小姐覺得政府變相鼓勵中產階級、年輕人不要生，因為生一個負擔大，生兩個養不起。

台北市教育局學前教育科吳青娟科長表示，今年度取消10名3歲童保障名額的政策，107年就有宣導，抽籤的順序也和往年一樣，從學齡年紀5歲開始抽，那3、4歲學童沒有強制入學，吳青娟也提到，公幼雖然已經抽完，沒抽中的5月30日非營利幼兒園開始網路報名，今年度有15間幼兒園向教育局申請準公共幼兒園完成簽約，預計有1,200名幼兒受惠。

湯小姐臉書全文如下：

【消失的小班】3歲媽的心聲

公幼有多難抽，我終於體會到了！今年公幼取消三歲幼兒保障名額。3~5歲混齡班，5歲優先、再來4歲，最後3歲，這些還不包括優先錄取、法定需要協助的幼兒；換句話說，3歲一般生抽中的機率是0，而且不僅是零，還是負的，根本沒有名額，政府可以這樣欺負家有3歲幼兒的家長嗎？友善幼托政策到底哪裡有進步？一年比一年差勁。

今天是北市公幼放榜的日子，下午我帶著女兒去家裡附近的OO附幼看抽籤，第二階段50名額，5歲抽完剩45個，再來是4歲優先資格，然後是4歲一般生，46人取29名額，抽完已經備取到17，連3歲優先資格也備取，我女兒是順位最後的3歲一般生，61個人抽完全部都備取，女兒備取55，真是謝謝這個政府德政！

也許有人會說，公幼沒抽中，不會念私幼嗎？其實育嬰假結束，女兒已先送私幼了，但你知道私幼有多貴嗎？平均一個月2萬起跳，公幼呢？每個月約3500~4500元，相差4~6倍。前賴揆推的私幼公共化，被私幼抵制，根本看得到、吃不到。私幼唸一個月等於公幼一學期的學費，雙薪家庭賺錢都拿去繳學費好了！

政府推動5歲幼兒免學費立意良善，前三年也因應龍年生子潮所以有三歲專班、三歲保障名額，但到今年退場。今年屬猴的三歲幼兒不就特別衰，只能唸私幼，無法享受公幼資源。我沒有認為私幼不好，但這個政府就是在鼓勵年輕人、中產階級不要生，因為生一個負擔大、生兩個養不起。

育嬰假父母只能請到小孩三歲，但政府只設了兩歲專班，沒有三歲專班。許多家長想說三歲也是適合上幼兒園的年紀了，卻怎麼抽也抽不到，等到小孩5歲了，私幼都唸到熟悉、交到好朋友了，再來抽公幼也是枉然。