林姿妙2題瘋狂跳針！黃國昌：沒有常識是災難　議員問到崩潰

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭縣議員林麗24日到議會進行施政總質詢，不滿縣長林姿妙一直答非所問，當場要求對方應該多讀點書，才不會一問三不知。但林姿妙反擊，指經營之神王永慶只有國小畢業，可是成就非凡。對此，時代力量立委黃國昌認為，學歷雖然不是重點，但如果連常識都沒有，也無「病識感」，那將會是一場災難。

林麗質詢時，問到「宜蘭行口」的權責問題，但林姿妙卻回答黃春明的「百果樹紅磚屋」很重要。林麗糾正，她問的是宜蘭行口，不是紅磚屋，但林姿妙依舊跳針，認為宜蘭行口就是指紅磚屋。

▲縣議員林麗要求多讀書，但林姿妙反擊舉王永慶只有國小畢業。（圖／記者游芳男攝）

無黨籍議員林棋山聽不下去，向林麗借質詢時間，痛批林姿妙把議會當菜市場，被問到不懂的，就應該勇於承認不知道，並寫下筆記學習，不要再把議會當菜市場，真的很難看。

林麗又問，縣長知不知道竹科投資的「蘭青庭」青創基地？林姿妙回「我有聽過竹蜻蜓」，好似忘記今年1月曾到場剪綵。林麗追問，「縣長你有聽過蘭青庭嗎？有就有，沒有就沒有」，但林姿妙先是一愣，眼神一度飄向其他官員求助，最後仍跳針回「我有聽過竹蜻蜓。」

林麗聽完很無奈，大嘆一口氣後笑回，「我真的很佩服妳！」但林姿妙見狀未停止發言，反倒振振有詞地表示，「真的啊，有啊，有竹蜻蜓啊！」讓在場議員們全都傻眼。

▲▼林麗無言以對，當場笑了出來。（圖／宜蘭縣議會）

事後，林姿妙向媒體解釋，她以為議員說的是社會處的「築親庭」（宜蘭縣築親庭福利服務中心），所以才想強調宜蘭有「築親庭」，同時也有「蘭青庭」。

事實上，林姿妙近日在議會一直備受關注，包括前幾天備詢時疑似因為太緊張，忘了關麥克風，當場碎念了一句「麥擱害我啦」。不過，類似事件不只一樁，她過去在媒體面前示範公文批閱時，還曾出糗將橫式公文擺成直的，登上媒體版面。

對於林反擊學歷一事，黃國昌25日在臉書上發表評論，「學歷不是重點，但欠缺知識會是問題。如果連常識都沒有，則是災難。最終關鍵是：有無病識感，願不願意虛心學習？無論行政首長、還是民意代表，人民都值得更好的選擇。」引發網友熱議。

▼林姿妙曾到蘭青庭剪綵。（圖／翻攝臉書）

▼黃國昌認為，「如果連常識都沒有，則是災難」。（圖／翻攝臉書）