找分頁不用滑半天！　Chrome新增「標籤組」功能幫分類

▲ Google Chrome原始分頁介面。（圖／記者李瑞瑾攝）

科技中心／綜合報導

用手機版Chrome瀏覽網頁時，如果開啟了多個分頁，會在標籤中形成「卡片堆」，但當分頁一多，想找到先前瀏覽的內容就變得沒那麼容易了。因此Google在Android版的Chrome推出了新功能，透過「標籤分組」和重新設計的標籤介面解決此問題。

綜合外媒報導，Google Chrome新推出此功能是為了幫助用戶組織他們打開的分頁標籤，以實現更好的瀏覽管理。在原始情況下，分頁集中在一個大型卡堆中，用戶必須滑動尋找先前開啟的分頁，若是分頁數量一多，會使得用戶想找到先前搜尋的網站顯得相對困難。

▲ Chrome的新「標籤組」功能。（圖／翻攝自YouTube／Ben Schoon）

新的Chrome分頁介面借助了「標籤組」功能，可以通過直觀的方式幫助用戶輕鬆查看相同任務的標籤。根據測試影片，打開新標籤組的方法是長按連結並點擊「添加到標籤組」，標籤組會在Chrome中打開另一層標籤，看起來像是為分頁標籤「分組」，在標籤組內，任何打開的新分頁也是該組的一部分。卡片堆介面消失，取而代之的是一個方塊狀的縮圖顯示，在標籤組預覽中，會顯示離開該分頁當下的網頁畫面。

新介面目前正在進行測試中，但因它仍處於測試階段，無法確認是否會在最終版本中執行。此外，Google也在積極致力於桌面版本為Chrome帶來同樣的功能，但目前，並不確定它是如何運作，或是外觀為何。