與惡的距離！夥同惡檢顏漢文殺人奪產　槍手獲改判定讞

▲夥同惡檢顏漢文殺人奪廟產，槍手獲改判定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台南地檢署前檢察官顏漢文，2011年間意圖奪取高雄金山寺廟產，遂指示男子陳穎甫等人行兇，第一次由陳男駕車衝撞住持釋圓塵，第二次陳男更近距離開槍，企圖殺害釋圓塵，但都沒得逞。顏漢文遭判刑14年10月定讞，至於陳男原本遭判9年8月確定，但他成功提出再審，最高院28日改判9年定讞。

顏漢文曾為金山寺前任住持釋傳孝處理法律事務，因而結識向釋傳孝租地從事殯葬業的退休員警莊茂鴻，莊男2011年間，想擴大事業規模，打算租更多的土地，卻遭到拒絕；由於顏漢文在外欠債累累，便與莊男合作，組成奪產集團，利用金山寺未辦理法人登記的漏洞，偽造寺廟相關會議紀錄，謀奪寺廟控制權。

2011年5月釋傳孝圓寂，弟子釋圓塵接任住持，他堅持與莊男解約，雙方打起民事訴訟。顏、莊2人將GPS安裝在釋圓塵座車上，監控他的行蹤，不料遭釋圓塵發現，並向廉政署檢舉，顏、莊2人遂決定殺人侵奪廟產。

2012年4月中，顏漢文的小三張印華，派手下陳穎甫開車衝撞釋圓塵座車製造假車禍，釋圓塵下車查看時，張女再開車急速衝撞，釋圓塵幸運逃過，但右大腿骨折。5個月後，陳穎甫又利用釋圓塵到屏東主持法會時，衝入辦公室對釋圓塵頭部開槍，釋圓塵雙手護頭，僅右臂及腹部受傷，陳穎甫被釋圓塵的司機制伏，全案因此爆發。

最高法院2017年2月間將全案判決定讞，顏漢文被重判14年10月定讞，另外陳穎甫也遭判刑9年8月定讞。陳穎甫事後以法律錯誤為由，聲請再審獲准，高雄高分院今年2月間改依照殺人未遂，判刑9年。全案再上訴最高法院，最高法院28日駁回上訴定讞。

