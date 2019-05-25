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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳明堂漫談檢察官：國家公義捍衛者，發現真實避免冤抑

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▲▼法務部政務次長陳明堂演講-漫談檢察官。（圖／記者李毓康攝）

▲法務部政務次長陳明堂，漫談檢察官。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部政務次長陳明堂，25日下午在國父紀念館發表演說，漫談檢察官在我國司法制度中的地位。他認為檢察官是國家公義的捍衛者，除了偵查犯罪以外，基於《刑事訴訟法》賦予檢察官的「注意義務」，檢察官應積極「發現真實，避免冤抑」，對於已經確定的案件而有冤案可能時，應提再審、非常上訴救濟。

本次由「台灣法治暨政策研究基金會」主辦的免費公益講座，邀請到陳明堂發表演說。陳明堂擔任法務部次長長達7年餘，由於他嫻熟法令，溝通能力佳，也能即時回應時事議題，故深獲長官、媒體愛戴。不論藍綠執政，均需仰賴他發揮功能，這也讓他在法務部中穩坐次長寶座。

他在25日的演說中，以「漫談檢察官─國家公義的捍衛者」為題，一開始就說檢察官除了國家公義的捍衛者的角色外，還有公益代表人的角色，是偵查之主體及進行刑事追訴的主導者，在一些法制中，檢察官也是公眾利益、國家利益的代表人。而設置檢察官的目的，就在於檢察官乃國家法意志的代表人，讓國家在訴訟上分權，達到刑事審判程序的客觀與正確，避免法治國家成為警察國家。

陳明堂接著陳述檢察官的任務，審前階段握有立案權、立案監督權、偵查權、偵查強制措施權、偵查監督權，最終提起公訴；庭審階段則應出庭支持實行公訴，並有量刑建議權、審判監督權、協助或擔當自訴、抗訴權或提起救濟、並有對民事行政審判的監督權；審後階段中，檢察官則有刑事裁判執行權、對刑事裁判執行的指揮權、刑事裁決執行監督權。

陳明堂話鋒一轉，提到人民關切的司法改革，他認為司法改革是讓司法能夠回應人民的需求， 重新贏回人民的信賴，並將「人民的司法」這個概念具體體現在「廣納民意的改革程序」以及「與時俱進的司法制度」兩大核心理念。

所以陳明堂認為，《刑事訴訟法》賦予檢察官對有利、不利的事實均應注意的「注意義務」，在本次司法改革中，也要求檢察官能發現真實，避免冤抑，並建立有罪確定案件之審查機制，法務部也增訂《檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點》，對於確定的案件只要有冤枉可能，由律師公會等組織團體或由臺高檢檢察長定期召開會議，並指派檢察官提出意見書，對這類案件提再審、非常上訴，避免冤案產生。

▼台灣法治暨政策研究基金會董事長、前司法院副院長城仲模，為陳明堂引言。（圖／記者李毓康攝）

▲▼法務部政務次長陳明堂演講-漫談檢察官,引言人城仲模。（圖／記者李毓康攝）
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：5/25（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：陳明堂（法務部政務次長）
講題：漫談檢察官─國家公義的捍衛者
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關鍵字：法律,人權,法務部,陳明堂,檢察官,國家公義,發現真實,避免冤抑

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