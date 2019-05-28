跆拳道女國手徐詩彥誆投資水產吸金19億　更審獲減輕3年

▲跆拳道女國手徐詩彥，犯下吸金案。更審獲得減輕。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前跆拳道女國手徐詩彥，在基隆地區擔任數學補習班老師，但檢方查出，她以短期投資「水產進口貨櫃」為幌子，騙取民眾投資，吸金超過19億元。一二審均將徐詩彥重判有期徒刑12年6月，案經撤銷發回後，高等法院28日更一審做出改判，雖仍認定她吸金19億，但僅為共犯，故改判9年半，刑期少了3年。可上訴。

徐詩彥（42歲）是嘉義國中、基隆女中、國立體育大學畢業，曾獲選為我國跆拳國手，1998年代表我國參加在墨西哥舉行的第5屆世界大學跆拳道錦標賽，獲得銅牌，回國後曾在學校教授跆拳道，而後到補習班擔任數學老師。

但不少被害人向檢方提告，指稱徐女自2014年4月起，利用在補習班認識家長的機會，以短期投資「水產進口貨櫃」為由，向被害人們佯稱因為需要短時間獲得大量資金，可以低價買入水產，獲利非常豐富，短時間就能賺5到10％的利息，以高額利息吸引不少退休教授、老師及碩博士，將錢交給徐女「投資」。但徐女的吸金伎倆，最後因無力支付所有投資人的本息，導致支票陸續跳票，徐女因此遭逮，去年9月間被檢方依違反《銀行法》等罪提起公訴。

一二審均將她重判有期徒刑12年6月，並宣告沒收犯罪所得19億1千餘萬元。徐詩彥二審遭判刑後，曾向高院求情，希望能以重金交保替代羈押，讓她回家照顧兩個女兒，但因她並未賠償被害人，高院未裁准交保。全案上訴第三審後，經撤銷發回更審。

更一審於28日宣判，高院仍認定她犯《銀行法》「違法吸金」、刑法「詐欺取財」等罪，犯罪所得仍為19億元，但考量她僅為共犯，未扣案犯罪所得為3億餘元，因此改判9年6月。更審宣判後隨即進行延押訊問，徐詩彥這次仍當庭哭訴，希望法院讓她交保，回家照顧2個女兒。但法官詢問她能提出多少擔保金，徐詩彥回答「30萬元」，僅為未扣案3億餘元的1／1000！法官諭知日後裁定。