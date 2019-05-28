北韓空手道正妹「甜笑美照」曝光！　水汪汪大眼引網暴動：已戀愛

▲▼北韓空手道選手高智蓮清秀甜照曝光，讓網友大讚「真的超美」。（圖／FB／北韓-朝鮮經貿文化情報提供，下同。）

實習記者陳妙津／綜合報導

《北韓-朝鮮經貿文化情報》近日分享一組空手道正妹的照片引發討論。照片中的高智蓮選手一頭長髮，外貌清秀，也是朝鮮大學大四生，過去也曾代表北韓征戰世界各大賽事，並獲得佳績，而她清秀可人的外貌，也讓網友紛紛直呼「已戀愛」。

▲▼北韓空手道選手高智蓮清秀甜照曝光，讓網友大讚「真的超美」。

《北韓-朝鮮經貿文化情報》長期分享關於北韓的資訊，為想了解朝鮮的人們一揭神秘面紗，27日分享北韓選手高智蓮的一組照片讓網友熱議。只見照片中的高智蓮有著小巧臉蛋，一頭烏黑秀髮、水汪汪大眼，嘴角帶著迷人甜笑，模樣清秀可人。

據了解，高智蓮事在日本出生的朝鮮人，就讀於北韓在海外唯一設立的朝鮮大學，目前四年級，她空手道技能精湛，曾經代表北韓民主主義人民共和國（北韓）征戰於各大賽事，也獲得多項佳績，未來還可能出戰2020年東京奧運。

▲▼北韓空手道選手高智蓮時常代表北韓征戰各大賽事，贏取榮譽。

朝鮮私立大學位於東京都小平市，1956年創校，由朝鮮總連屬下的學校法人東京朝鮮學園營運，專為在日朝鮮人開設，目前共有8院16系。而高智蓮照片曝光後，也讓網友紛紛暴動大呼，「已戀愛」、「在日朝鮮人家境應該不錯」、「天然的最好」、「好漂亮」、「長相很犯規」。

▼在朝鮮大學空手道社的高智蓮雖然青澀，仍不掩亮麗外型。