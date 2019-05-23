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都是她操弄！台南虐死女童案　恐怖表姐以假帳號鬼扯「卡到嬰靈」

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▲女童的奶奶親自出庭旁聽，對於4名凌虐孫女的兇手她都無法原諒。（圖／記者林悅攝）

▲女童的奶奶親自出庭旁聽，對於4名凌虐孫女的兇手她都無法原諒。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

震驚社會的台南1歲女童遭集體虐死案5月23日開庭，女童生母薛姓表姐、表姐夫及李姓友人3人出庭應訊，爆出薛姓表姐利用「芸熙」、「小宇」兩假帳號，分扮女、男與李男、女童生母交往，薛女並從李男身上共借得350萬元，且以「芸熙」名義，指女童身上卡到嬰靈，要打女童不能讓女童吃睡，以免嬰靈壯大作怪。

台南女童遭虐死案，23日上午台南地院開庭，女童生母薛姓表姐、表姐夫、李姓男友人3名被告出庭，接受檢察官、律師與法官輪流詰問。女童的生父、奶奶也到場旁聽。

庭訊中薛姓表姐與表姐夫、李男等3人，都坦承從去年11月女童與生母住進家薛姓表姐家後，因孩子哭鬧，就輪流以徒手方式或愛的小手、不求人等毆打女童，甚至把女童關到狗籠讓狗咬。今年元旦他們從小琉球玩回來後，薛姓表姐以「芸熙」的假帳號，在群組發言說：「女童身上卡到嬰靈」、「要打女童，不能讓女童睡覺、不給女童吃東西」、「女童如吃東西，嬰靈就會壯大、作怪」……。

1月1日到14日約2週，每天只讓女童吃一餐奶粉，且第1週只有白天給女童睡，晚上不給女兒睡，第2週白天與晚上都不給女童睡，女童只要想睡就會被輪流毆打，甚至把女童關到狗籠讓狗咬。李男疑抱女童摔牆、地板上，怕「嬰靈」變的更強大。女童遭凌虐到1月15日傍晚即已死亡，女童生母送醫後仍不治。

▲女童的奶奶親自出庭旁聽，對於4名凌虐孫女的兇手她都無法原諒。（圖／記者林悅攝）

薛姓表姐坦承她假冒「芸熙」、「小宇」兩個帳號，分別與李男、女童生母交往，她利用「芸熙」名義向李男借320萬元，以自己名義借約30萬元，對於為何要用「芸熙」假帳號身分，指稱女童「卡到嬰靈？」，薛女說有看到女童附近有另1個小孩，她不知道小孩從那裡來的？對凌虐女童過程，與用假帳號在群組發言的相關對談話語，薛女多以「不知道」、「不記得」來回應。對此，合議庭法官表示會安排嘉南療養院，對薛女做精神鑑定。薛女丈夫今日才知薛女「精神」上外遇情事。

李姓男子則說，他是後來才知「芸熙」就是薛女所假扮，借的錢都未還他，他以前未曾見過「芸熙」，他與薛女夫妻、女童未成年生母在一起的住處，有東西亂飛一事，他也懷疑是薛女在暗中搞鬼！

▲女童的奶奶親自出庭旁聽，對於4名凌虐孫女的兇手她都無法原諒。（圖／記者林悅攝）

女童的奶奶庭訊後受訪指出，4名凌虐孫女的兇手她都無法原諒，4名兇手到現在還沒有向她道歉，把孩子打到都沒氣還不送醫院，這會沒有殺人故意嗎？這不就是故意殺人嗎？她認女童生母薛姓表姐用兩個假帳號、整件事幕後操作、利用都是薛女，但動手的應是男的下手比女生重。薛女從頭到尾都在撒謊很可惡，4人行為她都無法接受，她的疑問都有向檢察官說，檢察官表示會查明。

據了解，台南市北區一歲薛姓女童虐死案，台南地檢署為認女童未成年生母及表姐薛、何夫妻與李姓男子等4人，涉犯兒童及少年福利與權益保障法故意對兒童傷害、凌虐身心、殺人等罪嫌，將己成年3嫌提起公訴，具體向刑庭求處無期徒刑；女童生母未滿18歲，另移送台南地院少年法庭處理。

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關鍵字：台南,虐童,假帳號,操弄,凌虐,女童

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