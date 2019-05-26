4月大男嬰吐奶送醫全身瘀傷昏迷　父疑施虐辯：睡覺從沙發上跌落

▲臺北市日前接獲一起離奇小男嬰全身瘀傷送醫疑似虐童案件。

記者張君豪、趙于婷／台北報導

5月20日台北市家防中心接獲通報，一名設籍新北市的4個月大的男嬰、全身多處瘀傷送往台北市榮民總醫院急救治療；醫師研判有家暴情勢通報警方和家防中心。案件發生當天小男嬰父親偕女友到新北市新店區遊玩，卻發現小男嬰意識模糊還有吐奶情況，經119緊急送醫後發現傷勢嚴重，然後再轉送台北市榮民總醫院搶救。

第一時間院方發現家屬對小男嬰全身瘀傷、加上嘔吐意識漸趨昏迷懷疑小男嬰頭部有受到撞擊，但對此現象家屬包含父親及女方同居人僅表示，小男嬰是日前跌倒受傷、後來又改口說是睡覺從沙發上跌落，才導致全身傷痕累累。

台北市警方在20日當天接獲醫院通報，訪查上情後認為案情並不單存，懷疑生父及女同居對象有涉及虐童情事，於本月22日透過北市家防中心啟動緊急安置並通報檢察官立案調查。市府家防中心派社工進行防談，目前為了小男童安全、生父和女同居人均已隔離無法探視男童，至於這起家暴虐童疑雲始末，仍有待警方、家防中心深入調查。

不具名醫師表示，目前狀況穩定，沒有生命危險，礙於病人隱私，不便透露傷勢，社會局已經介入，醫療團隊也會持續努力做後續治療。

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