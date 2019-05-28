孫勸祖父母「不想你們喝酒」　疑遭教訓：回去沒打你再試試看

記者趙永博、邱中岳／台北報導

北市27日晚上1名網友在臉書po文，1名男童在路邊攤疑遭祖父母巴頭，祖母斥「回去沒有打你，你再試試看（台語）」，男童則不斷在一旁作嘔直喊頭暈，讓po文者在臉書上相當焦急，而熱炒店老闆則指出，因男童不想祖父母喝酒，反應才會如此激烈。

27日晚上10時許，有民眾在臉書社群《我的美麗與哀愁》po文，指出樓下有小孩在大哭，探頭一看發現一個孩子哭喊「我只是不想要你們喝酒」，並遭看似祖父母的人教訓，該民眾隨即拿出手機蒐證。

▲▼孫子不想祖父母喝酒，卻疑似慘遭祖父母教訓喊頭暈。（圖／畫面翻攝臉書《我的美麗與哀愁》）

而畫面中1名看似祖父的人要男童好好坐下，但男童不斷喊「我頭很暈」，一旁看似祖母的人隨即說「我回去沒有打你，你再試試看」，但男童仍不斷在旁作嘔咳嗽，讓拍下畫面的民眾相當心疼。

而熱炒店老闆則表示，因為當時在炒菜，有稍微聽到小朋友在哭，但事後才知道是祖父母與朋友小酌2杯，但孫子顧及祖父母身體狀況，不想要祖父母喝酒，之前來看到祖父母喝酒也曾說「我要回家了」，但這次反應則是較為激烈。

▼1對祖父母帶著孫子到熱炒店找朋友小酌，但孫子不滿祖父母喝酒疑遭訓斥。（圖／記者趙永博攝）

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