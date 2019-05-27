宜蘭科學園區現紅火蟻！「17座蟻丘」洋芋片當誘餌灌藥撲殺

▲宜蘭科學園區周邊出現紅火蟻。（圖／記者游芳男攝，下同）

地方中心／宜蘭報導

紅火蟻入侵！宜蘭科學園區周邊最近發現有紅火蟻丘至少17座，宜蘭縣政府農業處已派員前往查看，27日上午進行灌藥撲殺，而縣府也提醒大眾，紅火蟻攻擊性強，遭咬到會造成皮膚紅腫潰爛，嚴重導致休克，呼籲民眾不要靠近、勿破壞蟻丘，以免加大擴散情形。

宜蘭科學園區旁空地種滿了許多黃波斯菊，現在正值開花季，花海區吸引不少人前來拍照；但縣府動植物防疫所日前接獲民眾反映，指花田內有多座蟻丘，紅火蟻密密麻麻的爬出來，立即派員前往，確認全為紅火蟻。縣府表示，紅火蟻丘深度可達20公尺，初判這次疫情的毒蟻巢穴非常大，而科學園區管理中心已在花海四周張貼公告，提醒「有紅火蟻出沒，請勿靠近」。

▲國家紅火蟻防治中心27日到宜蘭會同動植物防疫所進行灌藥撲殺。

國家紅火蟻防治中心到宜蘭會同動植物防疫所進行灌藥撲殺，防疫所指出，初步發現至少有17座蟻丘，如果蟻丘遭到破壞，恐造成嚴重擴散情形。由於紅火蟻愛吃洋芋片，在灌注農藥後，同時用洋芋片當誘餌，更容易監控紅火蟻的活動範圍，也利於撲滅。

防疫人員表示，除了以農藥罐入每個蟻穴內、放入洋芋片，會在放誘餌引螞蟻帶誘餌回去給蟻后吃，將根源滅除。防疫人員進一步說，紅火蟻有可能從外縣市被運進來，造成科學園區擴散，他們接下來每個月會監測、撲藥，也將通報土地管理單位，持續進行後續防治動作，避免疫情擴大。

【更多新聞】

2顆茶葉蛋代價9萬！ 超商女店員「偷吃」下場曝

