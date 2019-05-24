郭台銘桃園新竹之旅鞏固客家票　力拚AI救經濟+環保愛台灣

▲郭台銘日前參訪清淨海公司，舔盤證明清潔劑「環保無毒愛地球」，卻遭柯P訕笑。（圖／記者莊喬迪攝）

記者 王亞志／綜合報導

參加國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘，陸續拜訪桃園、新竹客家票倉，打出「AI拚經濟」、「環保愛台灣」等政見。參訪桃園「清淨海」高科技生技公司時，他伸出舌頭舔盤子並說「環保、愛台灣、愛地球，無毒我不怕！」；出席新竹曙光女中講座時，和學生從AI科技聊到素還真、佩佩豬；想要帶台灣衝破經濟困境，郭台銘第一次坐宣傳戰車掃街拜票，還被民眾攔下來「比讚」。

▲▼郭台銘在初選就登上戰車現身新竹掃街，甚至在新竹義民廟祈求2020總統大選勝選。（圖／記者吳杰澄攝）

23日郭台銘現身新竹連跑三個點，並創下在總統初選期間，就坐上戰車沿街掃街的新紀錄，國、民兩黨前所未見。從曙光女中跳上戰車，出發到義民廟參拜，最後又回到國民黨新竹縣黨部，沿街都有不少人高喊支持郭台銘「選總統、當選！」。

新竹縣長楊文科在國民黨部迎接郭台銘表示，「過去能當上總統的人，都會到義民廟參拜，現在郭台銘已經來了！」並大讚郭董「拚AI，拚經濟」的格局，各行各業透過AI整合科技競爭力。他說，已經射出三支箭，AI國際智慧園區、璞玉計畫、竹科三期等，三項建設來因應郭董拚經濟的決心」。

郭台銘表示，台灣經濟能否翻轉，下一代年輕人的未來有沒有機會，要從竹科開始；「新竹是台灣科技重鎮，沒有竹科就沒有台灣的驕傲！」，他的參選是要為中華民國而戰，甚至為中華民國的科技而戰，未來要從竹科開始培育年輕人才，塑造台灣成為全球的「科技島」。

▲▼(上圖／記者莊喬迪攝)郭台銘參訪清淨海公司，舔盤證明清潔劑「環保無毒愛地球」，卻遭柯P吐舌訕笑「好噁心喔！」（下圖／記者徐斌慎攝）

除了全力拚經濟，環保也成為郭董關注的議題。21日郭台銘伸舌大舔餐盤後，竟遭柯P模仿「吐舌訕笑」直言「我才不要做這麼噁心的動作」，引發熱議。郭董回嗆柯P「他身為市長，除了選舉以外，什麼事情都沒有做！」郭董強調，曾做過調查，請新北翡翠水庫上游住家使用該環保清潔劑，一年後水庫含磷量下降27%，「翡翠水庫是台北市最大水庫，台北市民喝水是最切身的環保健康議題，舔盤子有什麼不對？水源如果被汙染該怎麼辦？

郭台銘說，身為市長、醫生的柯文哲，竟不曉得我舔盤子的意義是什麼？是愛地球、愛水源、愛台北、愛環保！你們看柯文哲，每天嘻嘻哈哈幾聲，他有為市政做過什麼事嗎？」

對於兩岸問題和影響全球甚鉅的中美貿易戰，郭台銘接受媒體專訪時質疑蔡政府「對抗中國，美國就會理你嗎？」郭台銘表示，民進黨除了會選舉，對中美貿易戰根本不了解，「剩沒有幾個月了，大家忍一忍。」郭台銘指出，民進黨只會搞選舉、政治，但中美貿易戰爭已經一年了，毫無對策，沒有預見、解決問題的能力，「中美貿易大家都股災，政府快點對策出來，如果我提早當總統就不一樣了。」

郭台銘也再度重申，在「和平、安定、經濟、未來」的架構下，經濟做到台灣獲利、美國達標、中國轉型成功，也希望與日本建立親善交流。

▲郭董表示要替台灣年輕人翻轉未來，解決台灣低薪問題，當上總統還要開徵富人稅。（圖／記者吳杰澄拍攝）

面對台灣的低薪困境，郭台銘提出四部曲要來破解低薪，他並勤跑基層，了解民眾與中小企業的心聲與困境；就是希望總統或政府可以當那個「大手」，拉起所有民眾和中小企業的「小手」。總統蔡英文說常常聽到勞工抱怨勞基法修法後無法加班、收入減少，這是她「心中的痛」。郭台銘說，目前台灣勞工要的是加薪，以後再來談加班。勞工要的不是加班，勞工要的是加薪。

郭台銘甚至提到未來若當選總統，將課徵「富人稅」。郭台銘說自己是富人，賺得多多繳稅是應該的，稅收是國家重要的財源，他不能憑空亂說，但他已找來專業人士，針對各種數字和問題，進行全面性評估論述。但以他現在主推力拚經濟，就是要讓政府各方面稅收能夠增加，經濟提升能讓百姓賺錢發財；另外從租稅正義來說，各行各業都能發財，賺得多的稅繳得多，政府稅收自然能增加。至於目前多數百姓依然是所謂受薪階級，郭台銘表示，未來對於勞工和基層的所得稅，能夠減免盡量減免，盡量朝免稅的方向去做，是他未來的政策主張。

▲▼郭台銘和新竹曙光女中學生擊掌、自拍互動，展現親和力 。（圖／記者王亞志攝）

除了正經的政治和經濟議題，郭台銘積極展現身段柔軟的一面。他在桃園開南大學受訪時表示，最近都在練習肢體語言，讓自己成為「有溫度的人」。之後，在曙光女中，台上台下「至少50歲的差距」，他聊起布袋戲偶「素還真」時坦承，和女學生「有代溝」，不過腦筋動得快的郭台銘，隨即話鋒一轉「我小女兒最喜歡看卡通《佩佩豬》，我都陪她一起看」。郭台銘言，年輕時拚工作，很少時間陪家人，現在年紀大了有空就多陪家人。會後他和女高中生一起熱舞，展現郭台銘在商場硬漢外，柔情的一面。