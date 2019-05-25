李大維非第一人！國安會秘書長見美國安全顧問...從1996台海危機就開始了

▲AIT曾在臉書放上1996年美軍航母巡弋台海的老照片。（圖／取自美國在台協會 AIT臉書）

記者陳弘修 / 台北報導

國安會秘書長李大維5月中旬前往美國，傳出與美國國安顧問等人進行會晤，在政壇和台美外交圈引發關注。事實上，以國安會秘書長的層級和白宮官員聯繫或接觸，李大維並非第一人，台灣方面其實已經行之有年。

以1997年為例，在台海危機受到世界關注時，當時的國安會秘書長丁懋時就曾兩度前往美過，先後會晤國家安全顧問雷克、副安全顧問史坦柏格、主管政治事務的國務次卿塔諾夫等人，就兩岸事務與美中台三邊關係等議題交換過意見。

資深外交人士透露，1996年發生台海飛彈危機時，當時的外交部長為章孝嚴、駐美代表為胡志強，而國安會秘書長丁懋時也奉前總統李登輝之命，兩度前往美國會晤安全顧問雷克等人。1997年，丁懋時再度前往美國，並於紐約會晤史坦柏格，以及塔諾夫等人，而外交部事後也證實了這項非正式的會面。

台灣在1996年舉行第一次總統直選，解放軍在1996年3月8日朝基隆和高雄外海發射飛彈，美國隨即也宣布獨立號航母戰鬥群部署到台灣東北海域。3天後，美國海軍再從波斯灣加派尼米茲號航母戰鬥群前往台灣東部海域，而中國潛艇部隊也緊急全部出海抗衡，雙方劍拔弩張。

時任美國國防部長裴瑞（William Perry）曾在2010年《日本經濟新聞》中「我的履歷書」專欄披露，中國當年發射的是地對地M9型飛彈，分別落在高雄西南約44公里和基隆東邊解放軍設定的目標海域，他當時和美國參謀首長聯席會議主席夏利卡許維利都認為，中方的行動未超越演習預設範圍，目的在以恫嚇外交，影響台灣大選，而並非真的要攻擊台灣。

另外，前外交人士則指出，由於那時候的美國總統柯林頓、副總統高爾都相繼訪問北京，除了台海危機後的美中台三邊關係外，這種針對單一議題的台美高層官員互動，之後也逐漸演變成了重大議題發生時，台美雙邊在處理與因應的會面模式。

對此，政大國際事務學院副院長黃奎博教授受訪時也表示，李大維赴美與美國國安顧問會晤一事非有史以來首次，1990年代中期便有丁懋時與當時美國安全顧問雷克的會晤。強調李大維訪美的重要性，或許是希望讓民眾覺得台灣對美關係又到一個頂峰的感覺。