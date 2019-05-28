1000萬清代任伯年名畫！　拍賣前被屁孩「撕成兩半」緊急撤下

▲香港一拍賣場上，一幅1000萬名畫被毛小孩「完全撕斷」。（圖／翻攝自《北京晚報》）

大陸中心／綜合報導

佳士得香港春季拍賣原訂28日舉行「中國近現代書畫」專場，拍賣的一件畫作26日卻在預展現場遭遇橫禍，下半截被參觀的一名兒童完全撕斷。這幅畫估價顯示為150萬至250萬港幣（約新台幣600至1000萬元）。 目前佳士得官網顯示，這件拍品已撤拍。

據《北京晚報》報導，網傳現場照片顯示，被毀的是這場拍賣的第1393號拍品，清代畫家任伯年創作的《花鳥四屏》第一幅《淡黃楊柳帶棲鴉》，創作於1889年，估價顯示為150萬至250萬港幣。

佳士得方面目前還沒有對此事作進一步回應。 有報導稱，佳士得正與保險方協商，不過對追究及賠償問題仍沒有定論。

對拍賣行預展來說，重要拍品基本都有保險。大陸收藏家協會學術研究部研究員陳君達說，「此次被毀拍品是投保的，所以拍賣公司第一步還是先跟保險公司協商，看理賠比例和金額。如果拍品沒有投保，當事人就要賠了。」

▲香港一拍賣場上，一幅1000萬名畫被毛小孩「完全撕斷」。（圖／翻攝自《北京晚報》）

藝術評論人奚耀藝說，從佳士得方面了解到的最新進展為保險擔責， 「（畫作）現在是去修了，應該通過裝裱能夠恢復原樣，作品有保險，費用不成問題。沒有了解到其它追責問題，只是進行了撤拍和修裱，修復好以後如果看不出痕跡，一般不太會影響這幅畫以後的拍賣價格。」

近年來，兒童意外破壞展品的事情偶有發生。2018年5月香港大會堂舉行的《尼斯派：從波普藝術到偶發藝術》展上，1件克萊因（Yves Klein）藍作品遭到孩童誤闖而被破壞。1名小男孩2015年8月觀看台北《真相達文西天才之作特展》中不小心跌倒，手壓到價值1000萬元人民幣（約新台幣4556萬元）羅•波爾波拉（Paolo Porpora）畫作《花》，令作品出現了一個破洞。後來，這幅作品被修復師緊急修復。兩位兒童都沒有承擔賠償。



