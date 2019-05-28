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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華為包裹「誤送」到美國　 聯邦快遞故意還是疏忽？

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▲▼華為。（圖／路透）

▲華為稱快遞被聯邦快遞轉運至美國。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

華為近日控訴，幾件包裹被聯邦快遞(FedEx)送錯了地方，最後抵達到美國。聯邦快遞聲稱一切只是疏失，只是獨立事件，華為無法接受這樣的說法，認為要「重新審視與聯邦快遞的關係」。目前，美國方面沒有回覆事件是否與將華為加入實體名單有關。

據《路透社》報導，華為近日指控美國快遞公司聯邦快遞將兩件原定送往華為亞洲辦公室的包裹轉送到美國，並且試圖改變另外兩個包裹的運輸路徑。但華為拒絕詳細敘述，為何認為包裹是被刻意寄往別的地方。

兩件被轉送的包裹都是從日本東京寄往華為大陸辦公室，一件是5月19日寄出，另一件是5月20日寄出，最後卻被寄到了聯邦快遞總部美國田納西州曼菲斯市。另外還有兩件包裹5月17日從越南河內寄出，原定分別送往華為香港和新加坡的辦公室，卻在抵達時以「特殊狀況」被留下。根據聯邦快遞網站的說明，所謂的「特殊狀況」是指不可掌控的因素干擾了寄送工作，包括關稅延遲、國定假日或是無人收貨。

根據華為提供的聯邦快遞追蹤記錄，一個原本由越南寄出的包裹已於週五收到，另一個還在路上。華為表示，這四個包裹只是文件，並「沒有技術內容」。不過報導還稱，無法查證追蹤記錄的真實性。

▲▼華為。（圖／CFP）

▲華為表示要「重新審視與聯邦快遞的關係」。（圖／CFP）

華為發言人Joe Kelly表示，「最近透過聯邦快遞寄送重要商業文件，沒有辦法寄達原定目的地，反而被有意或無意的轉送到聯邦快遞的美國部門，幾次經驗降低了我們的信心。」她認為要「重新審視與聯邦快遞的關係」。

聯邦快遞發言人Maury Donahue回應，「這些快遞是因為作業疏失才會被誤送到別的地方，聯邦快遞並未因為任何人的要求而改變送貨目的地。」她認為是獨立事件，而且僅限非常少數的包裹才會遇到。

另外，《路透社》還稱，目前沒有任何證據表明事件與美國將華為拉入「黑名單」有關。美國方面也沒有對此回應。

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關鍵字：華為,聯邦快遞,中美貿易戰

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