陸晶片人才缺口超30萬！平均月薪4.7萬「比軟體業辛苦但錢只有一半」

▲晶片類人才成長速度慢限制了薪資漲幅。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

隨著貿易戰升溫到科技戰，晶片行業成為關注焦點。但據統計，大陸晶片人才「薪資低、缺口大」，2019平均月薪為10420元（人民幣，下同，4.75萬元），擁有10年工作經驗的人才平均應聘薪資為19550元（約新台幣9萬元），僅為同等工作年限軟體類人才的一半。此外，截止2017年底，積體電路（integrated circuit）人才缺口達32萬人。

27日發佈的《2019年芯片（晶片）人才數據洞察》顯示，晶片人才所學專業TOP5為電子資訊工程(18.69%)、自動化(10.63%)、電氣工程及其自動化(9.02%)、電子資訊科學與技術(5.02%)和測控技術與儀器(4.97 %)。以上5個專業主要涉及晶片設計層面。

據《北京青年報》報導，一位2018年被華為海思公司聘用的員工表示，「我是博士畢業，薪資是單獨談的，公司給我月薪在2萬元左右，加上年終獎，年薪可能在40萬元（約新台幣183萬元）左右，不過，本科生（大學生）、碩士生就遠不及這個數字。」

有華為公司員工透露，內部不少員工認為海思的薪資在公司內部不算高，究其原因「可能海思的產品不外售，不直接產生收益，而且研發投入很大。」

▼海思半導體為大陸最大的無晶圓廠晶片設計公司，主要產品為無線通訊晶片。（圖／翻攝自海思官網）

人才成長速度慢限制薪資漲幅

報導稱，晶片領域重點高校教授吳子豪表示，「同樣是技術人員，做軟件工資高、出路好；做硬體就不行，不僅辛苦，工資還低。」

報導指出，成長速度慢、反覆運算週期長是限制晶片人才薪資漲幅的重要原因之一。研發工程師林濱表示，應屆生在進入工作崗位後，一般要經歷四五個晶片項目週期，每個週期半年到兩年，此後才能開始「獨當一面」。

一位積體電路投資人也認為，企業需要的優秀人才是能夠直接上手的，而剛畢業的學生需要大量的培訓、長時間的沉澱，兩者相差甚遠。一位高校老師表示，企業不太願意接收短期學生實踐，即使接收也會以涉密為由不給學生充分的歷練機會。

▲海思半導體的前身為創建於1991年的華為積體電路設計中心。（圖／翻攝自海思官網）

晶片人才缺口超30萬

據《中國集成電路（積體電路）產業人才白皮書（2017-2018）》統計分析顯示，到2020年前後，大陸積體電路產業人才需求規模約為72萬人左右；截止到2017年底，積體電路產業現有人才存量40萬人左右，人才缺口為32萬人，年均人才需求數為10萬人左右；而2017年20萬高校積體電路專業領域的畢業生中，僅有不足3萬人進入本行業就業，單純依託高校不能夠滿足人才的供給要求。

報導稱，除了人才缺失，積體電路行業人才流失率較高也成業內普遍存在的問題；多年來的低薪環境導致晶片從業人員對自身崗位薪資預期普遍偏低，大部分積體電路專業高校畢業生更願意去互聯網（網際網路）、電腦軟體、IT服務、通信和房地產等行業。