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台北在地人不藏私！隱藏版 「天龍國麵包」只有這裡才買得到

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圖、文／統一麵包提供

週末好天氣，到台北觀光的國內外遊客多，觀光重要行程之一就是尋找當地限定美食。除了餐廳、咖啡廳、或小吃店，便利商店也擁有許多隱藏版的限定美食。最近就有一款隱藏版麵包受到網友關注，因為只有在台北才能買得到這款隱藏版麵包。

▲統一麵包。（圖／統一麵包提供）

▲只有在台北才能買得到的「超好吃」隱藏版麵包。

買到麵包的網友分享，經常會在便利商店買這款麵包當早餐吃。網友說，有時候還會拿這款麵包當午餐吃，因為麵包分量非常實在，味道也不會太甜，搭配一碗濃湯就如同到歐式餐廳用餐一樣。除了單吃，另有民眾分享自己的DIY做法，加入生菜、肉片、或水果作成三明治，或剖半夾入冰淇淋，怎樣料理都非常搭，且十分美味。看到分享，其他網友紛紛回應：｢好美喔根本捨不得吃」、｢這個一般麵包店要50元吧，超有誠意的！｣、｢天龍國人才吃得到，好羨慕喔！｣

▲統一麵包。（圖／統一麵包提供）

▲除了單吃，民眾分享自己的DIY做法，怎樣料理都非常搭，且十分美味。

答案揭曉，這款隱藏版麵包就是小七販售的｢丹麥菠蘿可頌｣。統一麵包｢丹麥菠蘿可頌｣外觀採用精美歐式牛角造型，麵糰採用多層堆疊技術，麵包體更鬆軟，上方覆蓋的菠蘿皮，一口咬下同時享受到菠蘿皮的酥脆香甜與可頌體的鬆軟口感，讓人一嚐即難以忘懷。覆蓋在丹麥麵包體上面則是酥鬆香甜的菠蘿皮，用烤箱烤2-3分鐘後呈現濃郁蛋香及甜脆口感。統一麵包｢丹麥菠蘿可頌｣目前僅限在北區小七門市販售，到台北朝聖的美食家千萬別錯過！

▲統一麵包。（圖／統一麵包提供）

▲統一麵包「丹麥菠蘿可頌」口感豐富多層次，目前僅限在北區小七門市販售。

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關鍵字：天龍國麵包,統一麵包

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