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影／周四一早就變天！下周鋒面報到防大雨　彭啟明：可能屬於滯留型

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▲▼下雨,雨天,天氣,行人,路人,雷陣雨,梅雨,降雨。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局提醒，梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統，造成短時強降雨及劇烈天氣現象。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，下周有道鋒面可能屬於「滯留型」，但滯留影響多久目前還有變數。對此，中央氣象局預報員李孟軒指出，目前來看下周一（27日）或下周二（28日）報到的鋒面應仍屬於「移動型」，中部以北有局部較大雨勢發生機率。氣象專家吳德榮則說，下周一梅雨季第四道鋒面接近，大氣趨於不穩定度，各地降雨機率提高，下周二鋒面抵達。

請繼續往下閱讀...

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天（22日）各地天氣穩定，東半部有些降雨，午後西半部山區有陣雨，其他地區為多雲到晴天氣；東北季風減弱，白天高溫稍回升，估北部27、28度，中南部29、30度。他說，周四（23日）華南雲雨區東移，中部以北、東半部一早就開始有短暫陣雨，午後降雨比較明顯。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今降雨集中在山區，周四一早北部就有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周五（24日）漸轉偏南風，各地大多為陽光露臉的天氣，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨；周六（25日）、周日（26日）風向為偏南風，各地大多為多雲，午後北部地區及各地山區請留意局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，下周一鋒面接近，大氣趨於不穩定度，各地降雨機率提高；下周二梅雨季第四道鋒面抵達；下周三（29日）仍受其影響。

▼氣象局估北部未來一周高溫27度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮也說，由於是模式末期的模擬，鋒面的結構、抵達時間及影響多久皆會不斷調整，需再觀察；至於各地會遇上什麼樣的天氣？則與鋒面附近「中小尺度對流系統」的發展有關，更不是目前模式所能模擬的。

彭啟明在「2分鐘報天氣」提到，下周有道鋒面可能屬於滯留型，但滯留影響多久，目前還有變數，還要再觀察。對此，李孟軒指出，目前預報顯示，鋒面下周一或下周二報到，看來還是移動型為主，是否會影響到周三還要再觀察；屆時中部以北有局部較大雨勢機率，至於雨勢有多明顯還要再觀察。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,彭啟明,吳德榮

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