金山警分局執行「萬安42號」　演習順利圓滿完成

▲ 金山警分局執行「萬安42號」，演習順利圓滿結束。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升全民敵情警覺及強化全民防空整備作為，北部地區（新北市、臺北市、桃園市、基隆市、新竹市、宜蘭縣、新竹縣）108年軍民聯合防空「萬安42號」演習於27日下午1時30分至2時實施，新北市警察局指派警務正林成翰擔任輔助評核官至金山警分局督導，分局長陳永昌率領相關各單位主管，全程陪同。

輔助評核官先在分局2樓會議室聽取「萬安42號」演習相關簡報，在警報發放後，隨即前往視察各項演練，包括：視導交通管制及人、車疏散避難情形；視導民防人力協助支援作為與效能驗證情形；視導金山警分局防空疏散避難設施容量驗證情形；視導應變指揮中心轉移演練。

輔助評核官警察局警務正林成翰，對於各項演練人員認真，演練情境逼真與確實，留下深刻印象，並對於民眾在警報發放之後，能配合憲、警、民防人員之指揮，迅速疏散避難，使演習能順利圓滿完成。

金山警分局長陳永昌表示，萬安演習實施的目的，除了強化全民防空整備作為及驗證行政體系對於災害防救等等狀況之應變機制之外，更重要的是在提醒民眾要有「居安思危」的意識， 因為現代戰爭已經沒有前線、後方之分，透過「萬安演習」各項演練，提高民眾憂患意識，隨時做好萬全的準備，以因應瞬息萬變的國際局勢。

今年北部地區「萬安42號」演習，金山警分局共動員警力91名、民力60名、憲兵4名，共計155名，在全體執勤人員努力與民眾配合下圓滿完成。