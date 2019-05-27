青春山海線魅力新遊程　暢遊深澳夜釣、賞水舞

▲ 青春山海線魅力新遊程，暢遊深澳夜釣。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與瑞芳區漁會合作推出「青春山海線魅力深澳漁樂季」活動，在2019年6月6日至6月13日下午6時30分至9時，每半小時就有魅力深澳水舞展演，市府結合娛樂漁船及水舞展演，推出青春山海線魅力深澳藍帶，期間限定水舞遊程，搭船夜釣吃嚐海鮮，讓民眾能夠暢遊深澳山海，歡迎民眾踴躍報名。

新北市升格後，致力於漁港改造工作，除持續強化深澳漁港硬體機能，如海天景觀步道及光雕，港區新增3處停車場提供235格停車位，紓解蒞港觀光民眾停車需求，2019年更將港區娛樂漁船資源，結合深澳漁港期間限定水舞展演。

▲ 青春山海線魅力新遊程，暢遊深澳賞水舞。

新北市漁業處表示，限定遊程包含兩個方案，方案A為海上觀光，從深澳漁港搭乘娛樂漁船，暢遊東北角最美的海岸線，沿途可觀賞象鼻岩壯麗、上帝的調色盤水湳洞陰陽海、南雅奇岩及軍艦岩等著名景點，航程結束後回到深澳漁港，在港邊觀看全台首次漁港水舞展演，欣賞水舞表演後，可到漁港餐廳邊欣賞水舞，邊品嚐在地漁村料理。

方案B部分，主打夜釣航程，入夏後，大陸沿岸流及黑潮交會於深澳漁港周邊海域，漁汛豐沛，使該港娛樂漁業發達，多數海釣船主們長期在海上討生活的經驗，常能將釣客帶往魚藏豐富的海域垂釣，遊程從深澳漁港欣賞水舞展演，再搭乘娛樂漁船出海夜釣，在船上邊吃著道地的漁夫料理，邊享受夜釣樂趣！

▲ 青春山海線「象鼻岩」。

新北市農業局表示，深澳漁港鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，使該港成為海釣休閒漁業重鎮，40艘娛樂漁船為全國冠軍，該港又鄰近象鼻岩及酋長岩等特殊地景，觀光資源相當豐富，今年亦推出全台首創漁港水舞展演，歡迎大家趁著連續假期來深澳體驗限定遊程，暢遊深澳青春山海。

遊程套票資訊：https://www.cts-travel.com.tw/C/tw/tourpackage-home/list/tour-master。

▲ 青春山海線「水湳洞陰陽海」。