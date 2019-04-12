【解密迷信3】還願害慘愛女、養嬰靈被侵犯！　精神科醫師揭「人性脆弱面」

記者林書荷、黃心瑀、徐溱謐、陳怡伶／專題採訪報導

在一個精神疾病被視為難以啟齒的惡疾、禁忌的時代，不少家庭尋求宗教儀式解決精神症狀。以台灣70、80年代為故事背景的熱門遊戲《還願》，講述主角杜豐于不願相信女兒杜美心是「神經病」，求助於神棍、邪教的悲劇。時間拉到今日，人性的恐懼與不安依然存在，類似的社會案件並沒有因為時代進步而減少。當宗教似乎「拯救」了你的孩子時，你會如何「還（ㄏㄨㄢˊ）願」？有這麼多前車之鑑，你「還（ㄏㄞˊ）願」意重蹈劇中人的覆轍嗎？

▲ 有了《還願》杜家的前車之鑑，若在軟弱無助時，你「還（ㄏㄞˊ）願」意重蹈他人的覆轍、執著迷信嗎？（圖／翻攝自遊戲畫面）



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你的還願，是否已超過負荷？

精神健康的人，能夠因信仰而得到安定的力量；反之，精神不健康的人，若依賴「邪教」，如同溺水的人抓著稻草，看似得到拉拔，其實每分每秒都有墜落深淵的可能。臺北市立聯合醫院松德院區精神科主任劉宗憲醫師表示，信徒可能一開始會從「邪教」中得到一些幫助，但當被騙財騙色時，可能更沒自信，認為是不是自己做得不對、不夠虔誠，才會遇到這樣的事，甚至完全相信邪教的內容。

「還願」的本心應是心懷感激地回報，然而一位失意困頓的人可能無法冷靜、理智地判斷「神棍」和「邪教」的私利與貪慾。《還願》遊戲中，杜豐于求助於神棍後，女兒恰巧病情好轉，做父親的因感激而做出種種還願行為，例如捐獻超過家庭開支的鉅款，甚至剜眼、割舌獻給「慈孤觀音」。虛擬的遊戲映照出現實生活中，許多家庭做出超過負荷的行為，卻無法自拔。命理、民俗文化研究中心謝沅瑾老師指出，當人意念薄弱時，容易受到洗腦而走偏，偏邪的宗教可能使人無限度地奉獻，甚至讓人願意付出生命。

臺安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典醫師指出，宗教也有正向的功能和動機，以助人為樂，不過人性比較脆弱的方面常會遭受利用，包括與人比較、心有不甘等念頭，「我這麼努力，為什麼（結果）還是這樣子？」當靠自身力量已經無法克服問題時，很可能就會透過神鬼之力尋求解方。他補充說，「為什麼叫『還願』？我常覺得，『還願』就是一種不願、不甘願、哀怨，看你是哪一個『ㄩㄢˋ』。」

▼ 臺安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典醫師。（圖／記者黃心瑀攝）



供養「古曼童」出大事

每個人都有所求，多數人透過正式祭拜，但也有人藉由其他「靈」的能量。泰國民俗信仰中，有人藉由供奉「古曼童」獲取利益，謝沅瑾老師指出，曾有一起真實案例，信徒將「古曼童」養大了以後，原本是小男孩的嬰靈長成了大男孩，「祂也有特殊需求，就有主人被侵害過」。老師說，不建議供養嬰靈，因為不僅很難判斷能否獲益，還可能出現許多「反噬的能量」。

謝沅瑾老師表示，「古曼童」其實不算是宗教，而是「將能量拘束在一個娃娃中」。這類民俗方式容易產生諸多問題，「第一個是因為（你有）需求所以產生負面的一些東西出來；第二個是，你跟他如果不能夠真的溝通的話，也有可能會出現反噬的現象；第三個是，後續才是最麻煩的，有人養大了，養到後面了不知道怎麼處理，再去找那個老師，但是老師早就不知道去哪裡了，搞不好過世了，那最後情況會怎麼樣？」

▼ 命理、民俗文化研究中心謝沅瑾老師。（圖／記者黃心瑀攝）



「虔誠」與「迷信」一線之隔

健康、正向的虔誠信仰，與病態、負面的迷信執著，兩者僅僅一線之隔。許正典醫師指出，所謂「邪教」通常利用人性的恐懼和不安吸引信徒，例如在婚姻、感情、經濟、生死等事物遇到困境，人們正處於自信心薄弱、敏感度較高時，可能遭受團體催眠或集體制約。許多受害者自認為是奉獻，卻越陷越深。

劉宗憲醫師表示，當一個人非常沒安全感時，容易在信仰宗教的過程中過於迷信，當什麼事都要問神、什麼都要由上帝決定時，反而讓生活變得不順利，「可能人家說他家裡格局不好，他就花很多錢去弄，弄好後，下一個人又跟他講一下，他聽一聽又覺得好像也對，又得再調整，反而將生活弄得很複雜。」

曾遇過有家屬帶著信奉邪教的親人求診的劉宗憲醫師指出，多數輕微的症狀是沒信心、憂鬱、焦慮；而較為嚴重的情形如思覺失調，病患可能出現幻聽、妄想，「家屬或許不知道他罹患精神疾病，以為他只是迷信宗教。有些人對精神疾病不是很了解，而用迷信、怪力亂神來解釋。」舉例來說，患者如果關在房間整天不出門、不吃東西、產生幻覺，家人可能會說這是「卡到陰」或是被附身。

▼ 臺北市立聯合醫院松德院區精神科主任劉宗憲醫師。（圖／記者林書荷攝）



支持系統的「正」或「邪」是關鍵

《還願》遊戲的設計初衷之一，是希望人們多了解精神疾病的重要性，而不要因為擔心被汙名化而延誤就醫。許正典醫師表示，「病識感」相當重要，這不僅是對疾病的認知，也是就醫的關鍵。許多精神病患並不認為自己生病了，而是歸咎於其他因素，拒絕就醫。

通常失意、困頓的人容易寄託於宗教，但是所謂「人生勝利組」遭到邪教洗腦的案件也層出不窮。劉宗憲醫師表示，每件個案不同，但讓人深陷的背後，一定有一些心靈收穫，看似「人生勝利組」的人可能在宗教團體中獲得榮耀、快樂、充實的感覺，「或許他能成為團體中的leader、得到了友誼或人際互動、得到了尊榮或被尊敬的感覺。」

與家人陪伴的力量一樣，宗教也是一種支持的力量，因此，重點在於支持系統的「正」或「邪」。劉宗憲醫師提到，憂鬱、焦慮的人更容易迷信，反之，有宗教信仰或精神寄託的人，也就比較不容易憂鬱或焦慮，而有些正派的宗教也會鼓勵信徒好好看病，「所以，在正統的醫療之外，去參加宗教團體，並不會不好，前提是這個宗教要是正當的。」

若有來世，你還願意嗎？

《還願》遊戲中，貫穿故事的那首歌《碼頭姑娘》，是杜豐于妻子的成名曲，也是女兒杜美心參加歌唱比賽的歌曲。歌詞中那句「若有來世，你還願意嗎？」也是在問芸芸眾生、善男信女，有了杜家的前車之鑑，若在軟弱無助時，你「還（ㄏㄞˊ）願」意重蹈他人的覆轍、執著迷信嗎？驚悚駭人的線上遊戲，又何嘗不是一部血淋淋的警世寓言。

宗教領域中，健康的信仰與病態的迷信，兩者相近卻迥異。當生命陷入困頓的時候，人們該如何堅守那一條線？誰有把握自己能分清那條無形的分野？

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