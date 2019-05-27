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鎖定AI、5G　Arm在Computex開展前推三IP解決方案

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▲為了提升沉浸、無線的遊戲體驗，Arm給予裝置更高的運算能力。（圖／記者邱倢芯攝）

▲為了提升沉浸、無線的遊戲體驗，Arm給予裝置更高的運算能力。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

全球IP矽智財授權廠商Arm今（27）日於Computex開展前一天，宣布推出旗艦IP解決方案，Cortex-A77（CPU）、Mali-G77（GPU），以及Arm ML處理器，以定義2020年高階智慧手機效能，並提供次世代人工智慧體驗。

Arm認為，每個新的智慧手機體驗，都從更高的硬體效能與功能開始，因為它會賦予開發人員發揮更多軟體創新的能力。對於開發人員，CPU比起以往更為重要，它不僅處理一般運算任務，更包含裝置上許多的機器學習運算，而此類運算規模勢必超出目前的限制。對於更為沉浸、無線的擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）應用，以及高畫質行動遊戲（HD gaming）也是一樣。

Cortex-A77
Arm本次推出的Cortex-A77 CPU，擁有比上一代產品Cortex-A76高出20%的IPC效能提升，可帶來先進的機器學習（ML）與AR/VR體驗。

Arm認為，透過硬體與軟體的優化組合，過去兩個世代的Cortex-A7x系列處理器（Cortex-A76與Cortex-A77）的整體ML效能，已經提升了35倍。全新的Cortex-A77 CPU證明了Arm在智慧手機有限的功耗限制下，持續推動在性能上媲美現今主流筆電、同時又兼顧同級最佳能耗效率。

Mali-G77
預計在2019年，全球遊戲市場產值將高達近1,500億美元，將是全球最大營收的市場之一，同時也是驅動運算需求與日俱增的主要原因。Mali-G77 GPU利用Valhall架構迎接此一挑戰，與用在現今裝置中的前代Mali-G76相比，具有近40%的效能提升。Mali-G77同時也在關鍵的微架構上進行強化，包括引擎、texture pipes、與load store caches，並將能源效率與效能密度提升了30%。

除此之外，Mali-G77可同時帶來60%的機器學習效能提升，為先進的裝置智慧，顯著推升推論與神經網路（neural net）等效能；為開發人員提供更多的效能，以便他們為行動App生態系統設計出更多沉浸式的遊戲。

Arm ML
上述所提的Project Trillium，是一個異質的ML運算平台，包括Arm ML處理器以及開放原始碼的Arm NN軟體框架，目前正搭載在超過2.5億台Android裝置上。

Arm認為，隨著機器學習使用案例的需求越來越高，開發人員也更渴望能利用系統上專屬神經處理器（NPU）的優勢。自從去年宣布推出Project Trillium後，Arm已經針對ML處理器進行強化，包括超過兩倍的能源效率，達到每瓦5兆次運算（TOPs/W）、記憶體壓縮技術提升達三倍，以及提升至高達八核心的次世代峰值效能，與每秒最高32兆次運算（TOP/s）。

而展望未來，Arm表示，當今最大的挑戰之一，即是市場上許多不同的解決方案。看似永無止境的軟體選項與硬體架構清單，造成碎片化生態系統的擴大，讓終端到雲端的擴充性變得十分困難，對於開發人員以及新技術的採用也更為挑戰。5G將帶動對效能與效率的強烈需求，意謂著共同架構的必要性，才能讓設計與部署更為便利。

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關鍵字：AI,5G,Arm,Computex,IP

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