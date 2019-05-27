萬安演習29日東部地區登場　警籲勿持玩樂心態以免受罰

▲台灣東部地區萬安42號演習29日登場，民眾應遵守演習規定，勿抱持玩樂心態以免受罰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東地區2019年台東地區將在29日（星期三）下午13時30分至14時實施軍民聯合防空（萬安42號）演習，透過演習提醒民眾提升全民敵情警覺，落實全民防衛觀念。

警報發放後，人車請遵守軍、警及民防人員疏導或就地疏散避難，在室內者請關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火。演習期間將實施人車管制，請預先規劃提早出門，以免延誤行程，違反管制者，依民防法第25條規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲台灣本島東部地區萬安42號演習涵蓋地區包括台東縣、花蓮縣。

台東縣警察局成功分局日前已邀集相關單位人員召開演習期前協調會，針對各項任務分工與配合事項進行溝通協調外。亦透過微電影與臉書宣導等方式，提醒轄區民眾演習期程與注意事項。

成功分局分局長蘇偉荃表示，以往他縣市曾有民眾因演習期間穿著恐龍裝逛大街，遭主管機關依民防法開罰，請民眾勿抱持玩樂心態，以免違法受罰，得不償失。民眾應按規定遵守警察及民防人員之指揮，就近疏散避難，切勿於演習期間在室外觀望徘徊。期望藉本次萬安 42號演習，驗證強化軍民聯合防空作為與空防整備， 確保人民生命財產安全。