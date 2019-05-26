「同心30號」演習動員令　26日12時00分生效

▲國軍形象月曆。（圖／國防部提供，下同）



政治中心／台北報導

「同心30號」演習動員召集令於108年5月26日12時00分生效。受領108年5月27至31日期間「精誠、忠義、大業、仁愛、博愛、忠貞、忠信教育召集令及徵購徵用書」之後備軍人、各型車輛、船舶、物資，依召集令及徵購徵用書指定時間向指定地點報到。

陸、空軍及軍備局所屬之動員工廠，依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。詳文請參考國防部全球資訊網（www.mnd.gov.tw）、國防部發言人臉書專頁及各大報刊。