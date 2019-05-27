美以「吃虧論」挑起貿易戰！人民日報：怎麼不談從「對華貿易」獲利益

▲華為成為美國的重點攻擊對象。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

貿易戰持續惡化，美國向華為等中方科技企業「開火」。對此，《人民日報》27日發署名鐘聲評論文章稱，美國以「對華貿易吃虧論」為藉口挑起貿易戰，卻閉口不談長期從對華貿易中獲得的巨大利益；一些政客就是看不清自己，硬要走唯我獨尊、強權政治的老路。

《人民日報》評論稱，在「美國優先」的旗號下，美國政客從未將其他國家的利益、世界各國人民的共同福祉放在心上；他們以「對華貿易吃虧論」為藉口挑起貿易戰，卻閉口不談美國長期從對華貿易中獲得的巨大利益；他們把別國「危害美國國家安全」掛在嘴邊，卻閉口不談自己遍佈全球的情報網絡；他們大肆抨擊世貿組織等國際組織，卻諱言自己就是當下全球治理體系的主要創立者和最大受益者。

▲鷹派首席貿易顧問納瓦羅。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）曾說，「正是因為美國擁有遠遠大於其他國家的實力，其他國家不敢（對美國）採取報復性措施。」文章對此抨擊說，這樣的狂妄和囂張，讓人看清了「讓美國再次偉大」這套說辭背後的真實貨色。

文章接著稱，美國定下的規矩就是全世界的法律，為了確保美國的利益，其他國家必須無條件讓步；從美國副總統潘斯（Mike Pence）拋出「中國經濟侵略論」，到納瓦羅荒謬宣稱中國商品正在抵押「美國的未來」，再到白宮前首席戰略顧問班農（Steve Bannon）稱「中國出口過剩掏空美國中西部工業地區」。

▼美國副總統潘斯。（圖／路透）

文章指出，美國一些政客無法按捺內心的躁動，甚至不時向盟國發起攻勢；人們注意到，不久前德國總理梅克爾（Angela Merkel）坦承「戰後秩序的確定性開始瓦解，和美國總統的關係更加緊張了」；美國已成為全球對手。

《人民日報》認為，美國政客之所以還沉浸在「天選之國」的迷思當中，是因為他們仍幻想自己就是這個世界的救世主，仍要把全世界當成是自家的後花園，以為可以橫行霸道、為所欲為，甚至妄圖以「美國優先」阻擋構建人類命運共同體的時代潮流。

文章引述美國經濟學家史蒂芬•羅奇的研究，「2018年美國與世界上102個國家之間存在貿易逆差，反映了美國國內儲蓄極度不足，這是國會和決策者草率批准預算赤字造成的」；更多學者指出，美國國內的不平等源於其錯誤政策，而不應指責經濟全球化。

▲川普與習近平。（圖／路透社）

《人民日報》指出，美國一些政客諱疾忌醫，自己給自己開錯了藥方，硬把他國說成是「讓美國再次偉大」的障礙；人類歷史發展到今天，沒有哪一個國家甘於仰人鼻息、任人擺佈。

文章強調，任何一個國家，不走合作共贏的道路而醉心「零和博弈」，不遵公平競爭的規則而癡迷打壓別國，不顧經濟全球化的潮流而選擇保守主義，到頭來只會四面樹敵、到處碰壁，「唯我獨尊、逆勢而動只會損耗一個國家的實力，使其更加快速地從高台上跌落下來。翻一翻歷史教科書，這方面的例證實在是太多了。」