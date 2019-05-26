包場電影「Bra太子」　陳亭妃、陳怡珍邀弱勢家庭激發想像力

▲為挺台南在地影視產業，立委陳亭妃、市議員陳怡珍包場國片電影「Bra太子」，邀請家扶中心弱勢家庭觀賞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為挺台南在地影視產業，立委陳亭妃、市議員陳怡珍特地結合財團法人陳佳照紀念文化基金會，包場國片電影「Bra太子」，5月26日邀請家扶中心弱勢家庭一同到真善美電影院觀賞，更與出品人原虹企業董事長楊春娥，映後暢談投資理念及對台南的期許。

現場瀰漫著剛看完電影的激動，陳亭妃同時鼓勵年輕學子往影視產業發展，未來為家鄉台南挹注新活力。

從事塑膠事業的楊春娥董事長表示，電影特地選在5月母親節檔期上映，是感念母親與回饋台南家鄉，希望政府大力支持、協助影視產業發展。尤其，「Bra太子」可稱為台南片，全片在台南地區拍攝完成，包含文創熱點如藍晒圖文創園區等熟悉場景都入境，現已在東區成立後製中心，未來在南部拍片不必再送到北部後製，希望打造南台灣影視基地，讓南台灣不再是影視產業沙漠。

立委陳亭妃、市議員陳怡珍表示，弱勢家庭平時礙於經濟因素，比較沒有機會進影城觀賞電影，這次特別拋磚引玉，發起愛心包場活動，期盼在歡笑之餘，能激發年輕人的創意與想像力，未來甚至朝文化創意相關產業邁進，為台南盡一份心力。

陳亭妃說，大家以行動力挺台南在地國片，此片實在幽默，堪稱「黑色喜劇」，片中探討親情、愛情與友情刻劃相當動人，期待台南電影產業基地壯大，培育更多影視拍攝人才。