千萬房產身障男喊窮…需「政府補助」買牛肉、鮭魚：這樣才能維持生命

▲王男稱，需要牛肉、鮭魚等高價食物的營養，才能維持身體機能和生命的延續。（圖／翻攝PEXELS）

社會中心／綜合報導

家中擁有千萬不動產的王姓男子領有身心障礙，2018年向新北市社會局申請社會補助款被拒絕，便一狀告上法院。王男稱自己是洗腎病患，需到補助款購買牛肉、鮭魚等高價食物補充營養；新北地院指出，其實雞蛋與一般魚肉等都能多元補充營養，而且王男無法證明不吃牛肉會死，因此宣判王男敗訴。

判決書指出，王男名下雖然沒有任何不動產，但王媽媽的不動產價值超過1770萬元，再加上每月靠榮民就養給付和新北市城鄉發展局的租金補貼，基本可花費金額已有1.8萬元。

王男向法官表示，政府以為這樣的錢夠，但其實他過得很痛苦，因為每2天就得洗腎，營養需求非常大，而牛肉、鮭魚及瘦肉是醫院建議的食材選擇，再加上本身胃口小，要在有限的攝取量下得到足夠營養，就需要靠這種高價食物，「才能維持身體基本生活生理機能及生命」。

▲法院認為營養攝取其實相當多元，如蛋和一般魚肉也能作為替代的營養來源。（圖／翻攝PEXELS）

不過根據法院調查，王男的確領有身心障礙手冊且需要洗腎，但新北市社會局的身心障礙者生活補助，需依照「不動產650萬元以下」為標準，而且其榮民就養金從2016年到2017年間，還提升超過1000元，明顯與王男「收入支出一直不變」的說法不同。調查進一步指出，王男從2018年起，每月機車油錢與維修費竟違背常理地高達4000元，而且該年度也沒有申請到補助費用，並未對他生活造成影響。

法官認為王男條件不符合補助規定，而儘管補充牛肉、鮭魚等食物是最金選擇，但補充營養相當多元，並沒有任何文獻或證明他只能限定幾種選項，也無法證明不吃這些東西就會危及性命，因此判定王男敗訴。