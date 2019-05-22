　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

千萬房產身障男喊窮…需「政府補助」買牛肉、鮭魚：這樣才能維持生命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼食材,蛋,肉,雞肉,牛肉,飯,麵,澱粉。（圖／翻攝PEXELS）

▲王男稱，需要牛肉、鮭魚等高價食物的營養，才能維持身體機能和生命的延續。（圖／翻攝PEXELS）

社會中心／綜合報導

家中擁有千萬不動產的王姓男子領有身心障礙，2018年向新北市社會局申請社會補助款被拒絕，便一狀告上法院。王男稱自己是洗腎病患，需到補助款購買牛肉、鮭魚等高價食物補充營養；新北地院指出，其實雞蛋與一般魚肉等都能多元補充營養，而且王男無法證明不吃牛肉會死，因此宣判王男敗訴。

判決書指出，王男名下雖然沒有任何不動產，但王媽媽的不動產價值超過1770萬元，再加上每月靠榮民就養給付和新北市城鄉發展局的租金補貼，基本可花費金額已有1.8萬元。

王男向法官表示，政府以為這樣的錢夠，但其實他過得很痛苦，因為每2天就得洗腎，營養需求非常大，而牛肉、鮭魚及瘦肉是醫院建議的食材選擇，再加上本身胃口小，要在有限的攝取量下得到足夠營養，就需要靠這種高價食物，「才能維持身體基本生活生理機能及生命」。

▲▼食材,蛋,肉,雞肉,牛肉,飯,麵,澱粉。（圖／翻攝PEXELS）

▲法院認為營養攝取其實相當多元，如蛋和一般魚肉也能作為替代的營養來源。（圖／翻攝PEXELS）

不過根據法院調查，王男的確領有身心障礙手冊且需要洗腎，但新北市社會局的身心障礙者生活補助，需依照「不動產650萬元以下」為標準，而且其榮民就養金從2016年到2017年間，還提升超過1000元，明顯與王男「收入支出一直不變」的說法不同。調查進一步指出，王男從2018年起，每月機車油錢與維修費竟違背常理地高達4000元，而且該年度也沒有申請到補助費用，並未對他生活造成影響。

法官認為王男條件不符合補助規定，而儘管補充牛肉、鮭魚等食物是最金選擇，但補充營養相當多元，並沒有任何文獻或證明他只能限定幾種選項，也無法證明不吃這些東西就會危及性命，因此判定王男敗訴。

ET快訊
丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工當場走人
台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留

關鍵字：身心障礙,房產,牛肉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

隔著門縫看…女大生割腕倒在房內！暖警撞斷鐵鍊把她抱起送醫

快訊／亞東醫院溯溪團13人　1人在南澳鄉金岳瀑布跌倒骨折

怎麼突然天黑了...小客車路邊燒成大火球　經過民眾全看傻

日AV女優「拍片」感謝台灣警察　打擊盜版不讓她們被「免費看光光」

淡水祖孫落海「嬤急救2hrs不治」！11歲孤童哭倒往生室前：阿嬤不要離開我

父離家顧癱母！小六女扛1家5口重擔從不喊苦：只希望媽媽健康　網淚崩

板橋環狀線工地旁大樓竄火　消防水線掩護衝火場救4人

馬祖海巡以小博大　35噸小艇狂追1000噸大陸越界「盜砂輪」

桃園青埔週邊資源回收廠大火　回收廠老闆妻子葬身火場

觸電婦人遭電擊險休克　大喊「主啊！救我」後手臂燒焦倒地

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

隔著門縫看…女大生割腕倒在房內！暖警撞斷鐵鍊把她抱起送醫

快訊／亞東醫院溯溪團13人　1人在南澳鄉金岳瀑布跌倒骨折

怎麼突然天黑了...小客車路邊燒成大火球　經過民眾全看傻

日AV女優「拍片」感謝台灣警察　打擊盜版不讓她們被「免費看光光」

淡水祖孫落海「嬤急救2hrs不治」！11歲孤童哭倒往生室前：阿嬤不要離開我

父離家顧癱母！小六女扛1家5口重擔從不喊苦：只希望媽媽健康　網淚崩

板橋環狀線工地旁大樓竄火　消防水線掩護衝火場救4人

馬祖海巡以小博大　35噸小艇狂追1000噸大陸越界「盜砂輪」

桃園青埔週邊資源回收廠大火　回收廠老闆妻子葬身火場

觸電婦人遭電擊險休克　大喊「主啊！救我」後手臂燒焦倒地

核二廠2號機大修後將再起動　最快周六併聯發電

隔著門縫看…女大生割腕倒在房內！暖警撞斷鐵鍊把她抱起送醫

SBL／終於撕掉豪弟標籤　FIBA專文報導林書緯

警稱恐嚇者是大陸網軍　黃光芹：警政署長是韓粉？

苗栗縣府歐洲10天旅行報告僅「2行字」　議員：浪費公帑的廢話

范范「合唱團最美團長」看罕病兒彩排　哽咽：她們在幫我

「無限期延後」！日本兩大電信商宣布　華為P30 Lite新機暫緩發售

快訊／亞東醫院溯溪團13人　1人在南澳鄉金岳瀑布跌倒骨折

花蓮十大人氣打卡點票選活動開跑　獎品好多好棒天天送

玉山盃／嘉義縣激戰台北市13局勝出　首日戰績23日賽程

社會熱門新聞

公務員午休墓園激戰2回　美魔女..

前妻嗆：不想顧小孩　爸抱1歲女..

偷賣油給北韓　油商嗆殺高官全家

即／淡水15歲女學生輕生墜14..

輪圈生鏽只換新胎　12秒後爆炸..

坐火車兒躺腿喝奶　他指責「這人..

沙鹿茶館槍擊內幕　2老大為3...

偷拍林志玲窗簾縫隙浴袍照　《壹..

他開上台64線撞賓士再大迴轉　..

驚悚影片曝！槽車爆衝分隔島翻覆..

橫切衝向雙黃線遭撞　後照鏡噴飛

嬤孫淡水落水　阿嬤不治

國中體育男師帶女學生泡溫泉啪啪..

鎖房門媳婦遭婆婆狠嗆「小孩不是..

更多熱門

相關新聞

住建部發房市預警　佛山3月房價漲18％

大陸住建部日前再對國內房價上漲過快、土地市場過熱的4個城市進行預警。據《新華社》報導，值得注意的是，住建部在4月19日就已對6個城市進行了「匿名預警」；這次的預警直接點出佛山、蘇州、大連與南寧4個城市，其中佛山受到政策鬆綁及大灣區開發的影響，3月全市房價較去年同期上漲18％。

預售屋一簽每月直逼0存款！網卻狂讚

中保聯名智慧科技宅開價僅2字頭

湖北特教師　帶身心障礙生經營包子鋪

空汙紫爆自來水有怪味你家健康嗎

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

「吵架王」星座Top 4

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩潰直擊

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面