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影／女版黃安出庭「原來我這麼紅」　自爆臉過敏回台爽用健保

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記者楊佩琪／台北報導

被稱為「女版黃安」的前女F4團長Fanny劉樂妍，因在臉書上發文，罵導演關驊是「老賴導演」、「王八蛋」等，挨告妨害名譽。台北地方法院開庭，劉樂妍從大陸飛回台灣出庭，法庭外還很開心地說「我沒想到我已經這麼紅！」關驊則表示，父親看了劉樂妍的批評，氣到中風，他則希望劉樂妍能多做公益，不要隨便亂罵人。

▲▼「女版黃安」劉樂妍，導演關驊。（圖／記者楊佩琪攝）

▲劉樂妍挨告妨害名譽出庭，但她很開心「沒想到我已經這麼紅了！」（圖／記者楊佩琪攝）

劉樂妍被控於2018年2月，在關驊的臉書上發文，罵「老賴導演」、「王八蛋」等，關驊因而提告妨害名譽，檢方認定，劉樂妍所稱關驊欠錢部分為私人民事糾紛，與公眾利益無關，但劉樂妍的「王八蛋」等言論，確實貶損人格，將她起訴。

台北地方法院開庭，劉樂妍強調不認罪，關驊則表示，父親已經因為劉樂妍的不當發言氣到中風，他也不會和劉樂妍
和解，另提民事求償部分，希望劉女能捐款20萬元到公益慈善團體。

▲▼「女版黃安」劉樂妍，導演關驊。（圖／記者楊佩琪攝）

▲導演關驊強調，除了刑事告訴，也提起民事求償，希望劉樂妍能捐款到公益團體，不要亂罵人。（圖／記者楊佩琪攝）

看來一點都不受官司影響，劉樂妍開庭前，開庭後的心情似乎很好。面對媒體詢問，她表示，她所陳述的都是事實，關男真的到處欠錢，至於和解，她認為沒什麼好和解。她也不忘宣傳自己正在大陸拍戲，還有另一齣等著她「那些八不得我死的人可以歇了！我好得很！」

而為了出庭，她也特意向劇組請假，買機票回台，只是不知道有媒體關心官司狀況，讓皮膚過敏無法化妝的她相當懊惱「我沒想到我已經這麼紅了！來這麼多人！」那麼多人關心她，她好開心。剛好此次回台也治療過敏的狀況「剛剛還去爽用了一下健保」，台灣的藥還是比較好。不過開庭前，劉樂妍在臉書上發表對於官司的評論，痛批媒體及檢方偏頗。

關驊則在開庭結束後表示，希望劉樂妍能多做公益，不要隨便亂罵人。他從業10多年來都一直在做公益，拍的片也都在教化人心，因此覺得劉樂妍的行為，只能勸她多多關心台灣的弱勢團體，對她會比較好，和不和解，就看她的誠意。

至於被指欠款部分，關驊強調，是拍了那部片的製作人跑了，不是他欠款，劉樂妍只聽單方面說法，不了解事情來龍去脈，就做出評斷並不恰當。父親也因這次事件氣到中風，他不會再針對外界的評論做任何回應，希望劉樂妍能展現誠意做公益。

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