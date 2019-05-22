旗津渡假飯店再流標　潘恒旭怪罪民進黨議員：你們嚇跑廠商

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市政府主導推動「旗津渡假旅館開發」再度流標，觀光局長潘恒旭在22日接受媒體訪問時，點名綠營議員黃文益、高閔琳、林智鴻接連狂打春吶議題嚇跑投資廠商，希望這些議員能少唱點「哭調仔」，多唱「快樂頌」，別讓理性問政在議會中消失，但黃文益也立即反擊「專業性」評估不足當然會嚇跑投標廠商，認為潘無心市政、怠忽職守。

▲旗津渡假酒店再度流標，潘恒旭轟綠議員唱衰。（圖／記者賴君欣攝）



高雄市政府主導推動「旗津渡假旅館開發」再度流標，觀光局長潘恒旭在22日接受媒體訪問時，點名綠營議員黃文益、高閔琳、林智鴻接連狂打春吶議題嚇跑投資廠商，希望這些議員能少唱點「哭調仔」，多唱「快樂頌」，別讓理性問政在議會中消失，但黃文益也立即反擊「專業性」評估不足當然會嚇跑投標廠商，認為潘無心市政、怠忽職守。

潘恒旭表示，旗津渡假飯店投標案原本已有2家廠商有意願投標，但日前質詢時綠營議員集體對「春吶」議題攻擊，讓廠商「有意願」變成「在評估」，強調市府只是主辦單位，綠營議員卻要承辦廠商的營收數據，未免太「OVER」，潘也認為議員應該要理性問政，不要唱衰高雄，專唱「哭調仔」，應該多唱「快樂頌」，讓高雄的美好的名聲傳遍全亞洲。

至於是哪些專唱「哭調仔」的綠營議員，潘恒旭不假思索的點名黃文益、高閔琳、林智鴻等人，不過被點名的黃文益也立即回嗆，旗津渡假飯店專業性評估不足當然會影響廠商投標意願，認為潘怠忽職守、無心市政，應該要負起最大責任。



▲黃文益反擊潘恒旭「專業性不足、無心市政」。（圖／記者賴君欣攝）