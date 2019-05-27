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華為產品「美國都沒做出來」！任正非：我去哪裡偷他的技術

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▲▼ 任正非,接受彭博採訪。（圖／翻攝自Bloomberg Daybreak）

▲ 任正非接受彭博採訪。（圖／翻攝自Bloomberg Daybreak）

大陸中心／綜合報導

 面對美國的瘋狂圍堵，華為創辦人任正非在短短幾個月內，高密度、高強度的接受媒體採訪，是自1987年創辦華為以來，幾乎沒有出現的情況。他日前接受彭博採訪時，對於「盜竊美國技術」這一問題回應說，（華為現在做的東西）美國都沒有做出來，「我去哪裡偷他的技術？」。

Bloomberg Daybreak欄目27日播出任正非的採訪。在談到川普的禁令決定時，任正非表示，他反對打壓蘋果產品來作為反擊手段，至於川普發的很多條推特都十分可笑，自相矛盾，無法自圓其說，「美國從來沒有買過我的東西，怎麼跟我談啥判啊。將來他想買，我還不一定賣給他呢。這種情況沒有必要談，我會忽略特朗普（編按：川普），那麼他也找不到人來談判了。」

▲任正非接受BBC專訪。（圖／翻攝自《環球時報》）

▲任正非早前曾接受BBC專訪。（圖／翻攝自《環球時報》）

面對主持人問說「國際上有人認為，華為的發展成就是靠盜竊美國技術得來的」一問，任正非說，「那我是在盜竊美國明天的技術咯，因為（華為現在做的東西）美國都沒有做出來，我去哪裡偷他的技術？」

他接著說，更有可能是美國來偷華為的技術，「因為我們目前是領先美國的，如果我們是落後的，那麼特朗普也不會這麼費勁打我們了。他打我們就是因為我們先進他才打。」

主持人提出「有人擔憂中國會對蘋果公司產品進行制裁作為反擊手段」，對此，任正非回應說，堅決不會，如果有的話，「我一定第一個出來反對。」

他表示，蘋果是世界上最偉大的公司，沒有蘋果來展現這個網路世界，「我們也無法領略這個世界的美。蘋果也是我們的老師，作為學生，我們為什麼要去和老師對著幹呢？我絕不會這樣做的。」

 華為處於最佳狀態

任正非早前也接受了央視採訪，被問到「華為是不是已經到了最危險的時候」，他說，不會，孟晚舟事件沒發生的時候，華為是到了最危險的時刻，大家的口袋都有錢了，不服從分配，不願意去艱苦地方工作，這是危險狀態了，「現在我們公司全員振奮，剷除平庸，戰鬥力蒸蒸日上。這個時候我們怎麼會到了最危險時候呢？應該是在最佳狀態了。」

▲▼ 華為,孟晚舟。（圖／路透社）

▲華為財務長孟晚舟。（圖／路透社）

孟晚舟準備讀「獄中博士」

他接著表示，自己不擔心女兒孟晚舟的未來，「因為現在我女兒本身也很樂觀，她自己在自學五六門功課，她準備讀一個『獄中博士』出來，在監獄裡面完成這個博士學歷」，她也沒有閒著，每天很忙，每次打電話的時候，她媽接電話或者她老公接電話時都說很忙，「我說忙得很也趕快過來接個電話，她說很忙的，充實得很。」

他還透露，孟晚舟現在在溫哥華，處於軟禁狀態，但不是監禁，雖然四周都有員警包圍，但生活還是自由的，「關鍵美國和加拿大是法治國家，你要通過證據來證明她有沒有罪。我們完全站在理上，世界都轟動了。」

▲▼ 海思。（圖／翻攝自海思官網）

▲海思半導體為大陸最大的無晶圓廠晶片設計公司，主要產品為無線通訊晶片。（圖／翻攝自海思官網）

海思本來就是英雄回家

華為旗下的晶片公司海思半導體日前啟用備胎計劃，在多數大陸民眾心中「像英雄一樣」，對此任正非說，它本來就是一個英雄，你想他們獎牌拿了多少，這個職級有多高，各方面的收入有多少，「我就問過他們，他們說默默無聞。我說錢少了嗎？不少。那就行了。」

他表示，自己沒有叫他們（海思）備胎過，他們是跟華為市場系統、研發系統同等重要的部門，他們就是正常拿薪水、拿獎金，「人人都一樣戴大紅花。」

任正非接著說，但不允許研發人員出去張揚，「他們跑到台上去演講，我們就批評，老老實實回到科研室去，不要去社會上講，讓他們搞銷售的去講，你那個搞研發的不要去講。」

▲▼ 海思。（圖／翻攝自海思官網）

▲華為計劃將先前製造的備胎芯片拿出來使用。（圖／翻攝自海思官網）

他進一步闡述說，這是希望他們踏踏實實幹活，「活沒幹好，張揚有什麼結果？」主持人反問說，「如果他們始終憋著，能證明他們是幹好還是沒幹好？」任正非表示，「他們怎麼會憋著？回去老婆老表揚他，他老婆一天出去買好幾個包，回來就說你看這包好不好看，不就是表揚他了嗎？他不掙那麼多錢老婆拿什麼去買包？」

任正非繼續說，「為什麼要外界知道呢？我覺得不需要外界知道。去到國家領獎的人不是真發明人，不會讓真的發明人去領獎，還傻乎乎地把他照片貼到網上。你看網上其實何庭波的照片都是假的。我最近經常看到，少量的時候她的照片是真的，多數時候不是她。」

▲▼ 任正非,接受央視採訪 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲任正非接受央視採訪 。（圖／翻攝自央視新聞）

我從來都不想當英雄

任正非透露，自己不接受「民族英雄」這一稱號，「我根本就不是什麼英雄，我從來都不想當英雄。任何時候我們是在做一個商業性的東西，商品的買賣不代表政治態度」，怎麼買蘋果手機就是不愛國？哪能這麼看？那還開放給人幹什麼，媒體炒作有時候偏激，偏激的思想容易產生民粹主義，對一個國家是沒好處的。

任正非最後表示，自己現在關心的是教育，華為的未來不用他想，下面的人就應該想得比較清楚，「他們只是希望得到我支持一下就行了，不需要具體地去操心華為太多的事情。我在華為已經是個傀儡了，這傀儡就是人家來問你一下就算數，不問我，我就不知道。」

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關鍵字：任正非,華為,海思,孟晚舟,蘋果,彭博

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