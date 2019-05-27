歐洲議會選舉「政黨碎片化」　專家樂觀：競爭激烈有益民主

▲歐洲議會選舉26日結束。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

歐洲議會選舉26日落幕，英國《衛報》分析指出，觀察近年來歐洲國家的選舉結果，可以看出政治版圖呈現碎片化，大黨變得越來越小，小黨卻逐漸擴大。對此，專家則認為，碎片化帶來的影響也不全然是負面的，反而有機會使得競爭更激烈，促進歐盟健康發展。

《衛報》寫道，這種分裂情況已經打擊到歐洲議會，今年外界都在關注極右派民粹主義者的崛起，他們試圖拿回自己的控制權，不想理會歐盟的職權範圍。不過，目前親歐的政黨仍占據多數。

政黨碎片化的結果，代表歐盟想要一致通過立法的情況變得較為困難，使得做出決策的過程更加複雜，包括之後的預算、邊境管制與氣候等議題，勢必都會引發更多口水戰。

歐洲改革中心（Centre for European Reform）研究員阿加塔（Agata Gostyńska-Jakubowska）、倫納德（Leonard Schuette）則認為，歐洲議會的聲音會變得充滿分歧，使得決策過程更麻煩與不穩定，但這或許也能替歐洲民主帶來好處，因為激烈的政治競爭會引發選民的興趣。

荷蘭歐盟史專家範米德拉爾（Luuk van Middelaar）也表示，像是義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）、匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）等人帶來的威脅，便有可能加強歐洲議會的辯論強度。《衛報》最後指出，雖然歐洲議會的組成結果更為複雜，親歐派卻仍是主流，要比民粹主義的黨派來得多數。