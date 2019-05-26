民族主義重襲歐洲？歐洲議會選舉預計右派大勝　法國投票意願僅3成

▲歐洲議會目前由右派政黨領先。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

5年一次、擁有3億選民的歐洲議會（European Parliament）選舉，在各國的投票陸續展開，外界推測，這次各國親歐政黨將會受挫，民族主義將會再次席捲歐洲。在義大利與法國的民調中，反移民的右翼民粹主義政黨皆取得領先優勢，脫歐問題纏身的英國，也是由主張脫歐的政黨領先。

不過，已經結束投票的荷蘭，仍然由盟執行委員會副主席堤孟思（Frans Timmermans）所帶領的勞工黨（Labour）獲得最高的得票率。總體來說，荷蘭親歐政黨得票率約佔70%，反移民政黨僅得到11%票數。而親歐的愛爾蘭，其國內對氣候變遷與環境保育的顧慮，也可能會讓綠黨（Green Party）獲得高票。

法國的投票日將在當地時間26日登場，不過根據民調機構BVA Opinion的數據顯示，有57%的受調者關心這場選舉，尤其18歲到34歲間，有多達70%的選民不打算去投票。因此法國政府祭出免費接駁、贈送蔬果等手段吸引選民投票。

▲歐洲議會選舉年輕人投票意願低。（圖／路透）



歐洲議會內部跨國政團目前可分為8個，最大的兩個政團分別是由德國基民黨籍的韋伯（Manfred Weber）所帶領，中間偏右的歐洲人民黨黨團（EPP Group），以及德國社民黨籍的柏曼（Udo Bullmann）的社會與民主進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats）。投票前的民調顯示，儘管反歐政黨相當受到歡迎，但仍不足以獲得主導席次。

