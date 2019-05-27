馬克宏吞敗仗！投票率51%創新高　歐洲議會選舉極右派領先

▲馬克宏中間親歐政黨在選舉中吞敗仗。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

法國當地時間26日進行歐洲議會投票，截至目前全國已開票9成，令人意外的結果是，極右派、疑歐派的「國民聯盟」將取得24%的選票，而由總統馬克宏所領導的中間親歐政黨「共和前進」以22%的得票率些微落後，而不容小覷的「歐洲生態－綠黨」也以13％的得票率位居第三。種種跡象顯示，整體歐洲國家不如以前親歐，極右派政黨與小黨興起，恐讓歐洲議會掀起一番波瀾。

馬克宏（Emmanuel Macron）曾說，他會在總統任期內，說服所有歐洲人「歐盟是應對世界經濟挑戰的唯一解答」，但這次歐洲議會選舉卻苦吞敗績。法國總理菲利普（Edouard Philippe）也承認「共和前進」（LREM）在這次選舉中的失敗，並表示將以謙卑的態度接受結果，「政治領導人需要聽到這個訊息，現在是政府採取行動的時候了。」

▲右派「國民聯盟」領袖勒朋。（圖／路透）



當年與他一起競選法國總統的右派「國民聯盟」（National Rally）領袖勒朋（Marine Le Pen）表示，選舉結果是對當前政府的民主譴責。「國民聯盟」候選人巴爾德拉（Jordan Bardella）表示，歐洲議會選舉反映出人民對當今政策的不滿，歐盟不該忽視人民對主權與自由的渴望。費加洛報（Le Figaro）政治社論主筆塔巴德（Guillaume Tabard）認為，許多極保守的選民，是為了懲罰馬克宏，才將選票投向「國民聯盟」。

法國投票率截至目前約為51%，以遠遠高出2014年的43%，歐盟官員表示，這是20年來投票率最高的一次，能夠有效減少「民主赤字」的說法與外界對歐盟合法性的質疑。目前歐洲議會有751個席次，依照國家人口分配後，分得最多席次的分別是德國96席、法國74席、義大利與英國73席。