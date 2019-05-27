2釣客駕「海綿船」遭大浪捲翻　1人游上岸1人抓箱網獲救

▲海巡署第六岸巡隊等單位救起落海的陳姓釣客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

兩名都姓陳的釣客駕駛泡綿船出海釣魚，船身遭強風大浪席捲翻覆，其中陳姓釣客自行游上岸，另1人失蹤待援，海巡署第六岸巡隊海口安檢所獲報會同當地救難人員，出動直升機等在箱網上待援的陳姓釣客救上岸，送醫治療，沒有大礙，結束這場驚魂。

▲▼陳姓釣客被救送醫。

25日晚上19 時30時許，第八巡防區指揮部接獲第六岸巡隊海口安檢所通報，有民眾報案2名友人駕泡綿船至屏東縣車城鄉海口外海釣魚時，船身遭強風大浪席捲翻覆，落海後其中一名陳姓釣客自行游上岸，另1人失蹤待援。

指揮部立即通報第十四海巡隊線上勤務艇、第六岸巡隊線上巡邏組及應變人力前往搜救，並聯繫車城消防分隊、威鯨救難協會、車城分駐所共同協尋。海巡人員抵達後立即使用熱顯像儀、夜視鏡及探照燈等夜視裝備沿著海口岸際尋找失蹤釣客蹤影，海上則由第十四海巡隊勤務艇及協調當地漁船「恆春海洋6號」載陳姓釣客至船筏翻覆海域搜尋。.

另空勤總隊空偵機亦在現場海域上空來回搜索，在陸海空搜救人員全力搜尋2個多小時後，恆春海洋6號傳來好消息，在竹坑外海約0.5浬的箱網海域發現了失蹤釣客並將其救起，人員返抵海口漁港後經車城消防分隊評估意識清楚，身體無明顯外傷。

經瞭解，這名釣客於當25日下午15時許，從車城鄉「海濱之家」民宿岸際駕駛泡綿船至竹坑近岸處釣魚，約莫傍晚時天氣變壞，風浪變大正欲返回岸上時，突遭一陣強風大浪打來造成船筏翻覆，落海後因為浪太大第一時間無法抓住船，擔心遭海流牽引離岸越來越遠，加上天色漸晚，其中一位陳姓釣客決定趁著還有體力，奮力游回岸上求救，另1人則游到附近的箱網上待援，終在搜尋漁船尋至鄰近海域遂拔起閃爍燈不斷揮動及大叫救命，船上人員看到不明燈光前往查看才幸運獲救。

海巡署第八巡防區指揮部呼籲，近日鋒面來臨，導致海上天候變化多端，風浪極不穩定，民眾如欲從事水域遊憩活動應審慎評估天候、海象、活動範圍及器具之安全性，出海作業或遊玩應駕駛或搭乘具合格證照的船筏才能確保安全，並勿過度自信而身陷險境，且呼籲民眾在海上作業倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。