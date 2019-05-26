　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

8小時清出3噸垃圾！　恆春龍坑生態保護區海洋垃圾驚人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼恆春龍坑生態保護區8小時清出3噸垃圾 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲南部分署第六岸巡隊配合屏東縣恆春鎮「國境之南生態文化發展協會」在龍坑生態保護區淨灘。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海洋垃圾驚人！南部分署第六岸巡隊配合屏東縣恆春鎮「國境之南生態文化發展協會」約30餘人，在恆春半島龍坑生態保護區辦理淨灘活動，在8小時內清出寶特瓶3噸垃圾。

▲▼恆春龍坑生態保護區8小時清出3噸垃圾 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼在岩縫中撿垃圾。

▲▼恆春龍坑生態保護區8小時清出3噸垃圾 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春半島地區已是觀光旅遊熱點，海岸線狹長、各處沙灘優美，搭配上陽光、沙灘及大海更為遊客踏青郊遊的熱門首選，搭配水上活動五花八門，更加吸引遊客前來旅遊，對恆春及墾丁當地帶來不少觀光人潮。

▲▼恆春龍坑生態保護區8小時清出3噸垃圾 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼清出垃圾、國境之南生態文化發展協會與第六岸巡隊淨灘人員。

▲▼恆春龍坑生態保護區8小時清出3噸垃圾 。（圖／記者陳崑福翻攝）

但往往人潮後留下的是大量垃圾及汙染，衍生海岸及海洋的髒亂，為降低垃圾對海洋造成的影響及危害，海巡署第六岸巡隊員於昨25日，與「國境之南生態文化發展協會」在龍坑生態保護區辦理的淨灘活動。

海巡人員手腳並用的攀爬在龍坑生態保護區崎嶇珊瑚礁岩及漂流木間，不僅要仔細找尋撿拾卡在岩縫中的寶特瓶、保麗龍或廢棄漁網等垃圾，還要隨時閃躲因海浪拍打礁岩產生的浪花，生怕一個不小心就被捲進海裡，最後將裝滿的一袋袋的垃圾用傳遞的方式齊心協力搬運至岸上。淨灘活動從早上8時持續到下午16時許，8小時共清出約3噸垃圾，數量驚人。

第六岸巡隊籲請民眾到沙灘岸際從事休憩活動時，勿隨意丟棄垃圾，對海洋環境盡微薄之力，才能留給後代子孫乾淨美麗的環境；而民眾如有任何需要救助情事，可利用行動電話或市話緊急撥打海巡署「118」24小時免付費服務專線。

ET快訊
沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住
獨／愛心領養20浪狗全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出骨骸

關鍵字：南部分署,第六岸巡隊,龍坑生態保護區,垃圾,驚人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

徳安客機降落蘭嶼油壓故障　旅客P0文：「完成漫步機場夢想」

通緝犯佯綁鞋帶拔腿狂奔　仍遭快腿警衝入草堆速逮

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

詭譎偵訊室、自然鐘乳石階梯　日治軍事遺址「鼓山洞」大揭密

徳安客機降落蘭嶼油壓故障　旅客P0文：「完成漫步機場夢想」

通緝犯佯綁鞋帶拔腿狂奔　仍遭快腿警衝入草堆速逮

8小時清出3噸垃圾！　恆春龍坑生態保護區海洋垃圾驚人

中壢火車站週邊商圈外來人口雜聚　移、警、海巡署聯合大清查

支持原創青春音樂季總決賽　勤益科大大草坪熱血開場

南部萬安42號演習28日登場　不配合罰3至15萬元

郭董逛嘉義東市場！幫忙「切豬肉」 　攤商送肉粽高喊加油：高中

郭台銘接廟方贈禮！　談感想：聽到渴望拚經濟的聲音，別再拚口水了

影／郭台銘吃劉里長雞肉飯！　女粉：能捐100給你嗎？你不當選台灣就完了

嘉縣蒜頭糖廠活化打造蒜糖KU市集　觀光景點新去處

快訊／不甩警攔「五股飆到北市」逃逸　拒檢男失控撞分隔島拉出全身血

打破傳統禁忌！　上班族靠「離婚財」每月為自己加薪8000元

郭台銘家扶中心包粽！簽名贈熱情民眾　「孩子快樂就是我的責任」

擊敗李奧納多！阿莫多瓦頭號男神《痛苦與榮耀》首獲坎城影帝

阿嬤不會用悠遊卡！孫不耐「又扯又推」進站甩頭走人　網直搖頭：會後悔

擠雪乳、擁辣腰！越南小模小吃部坐檯稱霸　開口竟是男兒聲

履行對植物人的約定！才結束東非義診　3醫急奔台東獻愛

吳宗憲曝KID「18個月」走不出許維恩情傷：祝福的話如何說

3款百元價「洗面膠」評比　保濕力大推這款，洗完還有淡淡香氣

民進黨初選改全代會徵召？　蔡英文陣營：盼中執會順利完成

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

地方熱門新聞

高雄古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭..

郭台銘嘉義行！女粉：你不當選台..

郭董逛嘉義東市場　攤商送肉粽：..

出席曉明校慶　盧秀燕：女兒叮嚀..

郭台銘接「廟方贈禮」：拚經濟不..

百年古厝因一張紙遭剷平！鄰嚇傻..

無人機空運芒果　載重40公斤飛..

嘉縣蒜糖KU市集觀光景點新去處

91歲灣生回家　造訪花蓮故居感..

總統蔡英文屏東來　屏東都是會做..

慶新北突破400萬人口　火鍋免..

桃園移、警、海聯合大清查　成效..

夏雪「金貴」　警方巡邏保護

同志愛情長跑達陣　花蓮3對辦同..

更多熱門

相關新聞

王世堅被虧「今天跟垃圾坐一起」超尷尬

台北市議員王世堅日前在議會質詢柯文哲時，破口大罵對方是「俗仔」，結果被柯文哲小聲回「垃圾」，引發網友熱議。他23日上談話性節目，被名嘴陳揮文開玩笑，「我今天安排跟垃圾坐在一起」，突如其來的一筆讓他只能以尷尬笑容回應。

伸港海域　成為垃圾長城

醉男落海　枋寮海巡急救援

台東太平溪濕地景色美　民眾：除了垃圾

動物屍體、垃圾包通通丟河川...清出450噸

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

具荷拉「凌晨在住處輕生」！警方證實

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

認愛許維恩！新歡師弟「貼背閃照告白」

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住」被砸暈

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起「長輩話」破解

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

蔡依林被雷射筆射眼睛　狀況曝光…粉絲心疼了！

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面