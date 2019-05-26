8小時清出3噸垃圾！　恆春龍坑生態保護區海洋垃圾驚人

▲南部分署第六岸巡隊配合屏東縣恆春鎮「國境之南生態文化發展協會」在龍坑生態保護區淨灘。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海洋垃圾驚人！南部分署第六岸巡隊配合屏東縣恆春鎮「國境之南生態文化發展協會」約30餘人，在恆春半島龍坑生態保護區辦理淨灘活動，在8小時內清出寶特瓶3噸垃圾。

▲▼在岩縫中撿垃圾。

恆春半島地區已是觀光旅遊熱點，海岸線狹長、各處沙灘優美，搭配上陽光、沙灘及大海更為遊客踏青郊遊的熱門首選，搭配水上活動五花八門，更加吸引遊客前來旅遊，對恆春及墾丁當地帶來不少觀光人潮。

▲▼清出垃圾、國境之南生態文化發展協會與第六岸巡隊淨灘人員。

但往往人潮後留下的是大量垃圾及汙染，衍生海岸及海洋的髒亂，為降低垃圾對海洋造成的影響及危害，海巡署第六岸巡隊員於昨25日，與「國境之南生態文化發展協會」在龍坑生態保護區辦理的淨灘活動。

海巡人員手腳並用的攀爬在龍坑生態保護區崎嶇珊瑚礁岩及漂流木間，不僅要仔細找尋撿拾卡在岩縫中的寶特瓶、保麗龍或廢棄漁網等垃圾，還要隨時閃躲因海浪拍打礁岩產生的浪花，生怕一個不小心就被捲進海裡，最後將裝滿的一袋袋的垃圾用傳遞的方式齊心協力搬運至岸上。淨灘活動從早上8時持續到下午16時許，8小時共清出約3噸垃圾，數量驚人。

第六岸巡隊籲請民眾到沙灘岸際從事休憩活動時，勿隨意丟棄垃圾，對海洋環境盡微薄之力，才能留給後代子孫乾淨美麗的環境；而民眾如有任何需要救助情事，可利用行動電話或市話緊急撥打海巡署「118」24小時免付費服務專線。