台南「公親粽意飄香慶端午」活動　訪視社區長者及弱勢家庭溫情入民心

▲台南市警三分局、安南區公親里守望相助隊，舉辦「公親粽意飄香慶端午」活動，合力完成上千顆的溫情香粽，分送獨居長者與弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區公親里守望相助隊，5月26日星期假日，舉辦「公親粽意飄香慶端午」活動，由里長王金樹、守望相助隊長王怡堂發起，結合各界資源，邀集志工婦女團及里民婆婆媽媽合力完成上千顆的溫情香粽。

中午時分邀請台南市議會議長郭信良、市議會秘書室主任顏昇祺、市警三分局副分局長陳猷元、保民組長劉行五以及長安派出所所長黃俊榮參與，社區長壽會長廖靜枝、前會長劉江水、守望相助隊員、民防義警及地方士紳，徒步走入里內將溫情香粽送到社區長者、弱勢家庭共享，提前歡度端午佳節。

公親里長及守望相助隊志工婦女團，還有充滿愛心的里民婆婆媽媽於25準備食材，並於26日清晨5時許，就到守望相助隊部內，準備肉粽材料，6時許開始炒糯米及內餡，7時許集中包粽，因天氣炎熱，個個汗流如柱，但卻沒有一人說辛苦。原來這群媽媽志工，都是包肉粽老手，所包的肉粽紮實、動作又快，他們的善行愛心，真讓人特別的尊敬。

他們一行人每到一家庭關懷且送上禮物，讓長者感到難的熱鬧，開心的笑容全寫在臉上，有大家的祝福和關心，讓他們覺的備感溫馨。

三分局長呂世明表示，節慶對獨居長者及貧困家庭而言，是個孤獨且平淡的日子，公親里守望相助隊舉辦「公親粽意 飄香慶端午」活動，使他們能洋溢著「平安、祥和、快樂」的氛圍，這種大愛無私之精神，幫助需要幫助的人，顯見社會到處有溫馨。訪視關懷獨居長輩行程中，長安所員警及民防義警亦藉此廣為宣導「防搶、防竊、防詐騙等預防犯罪」及「交通安全」觀念，讓民眾感受人間溫暖及警察的服務熱忱。