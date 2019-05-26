大人沒顧！男童小跑步驚險闖馬路　女駕駛嚇歪高分貝尖叫

突發中心／新北報導

開車除了怕遇到三寶駕駛，也很怕突然有路人從旁竄出過馬路，常常不注意或車速過快來不及反應就會撞上。有網友在臉書發文，開車途中一名年約2歲的男童突然衝出來過馬路，駕駛嚇得大叫、急踩煞車，所幸沒有造成意外。

▲網友開車途中，男童突然衝出來過馬路，駕駛急踩煞車，所幸沒有造成意外。（圖／翻攝自臉書我們是新店人！好山好水 就是愛新店，下同）

網友在臉書社團《我們是新店人！好山好水 就是愛新店》發文，從原PO上傳的影片中可以看見，他直行的開車，小男童突然從右方竄出橫越馬路到另一端，而原PO當下嚇傻高分貝大叫「啊～」的一聲，趕緊踩煞車，驚魂未定繼續說「你看」。驚險一瞬間讓周圍的路人也嚇壞，旁邊2名牽著Ubike的民眾和路過的機車都不停回頭看。

▲男童從路旁竄出，所幸駕駛當時車速沒有太快，趕緊踩煞車。

原PO痛批，「大人到底怎麼了？放任小孩子把馬路當遊樂場嗎？幸好車速不快，人車平安，真的萬一的話，小孩子的生命能重來嗎？如果小孩子的父母也在社團裡的話，請好好反省吧。」

▲男童過馬路驚險一瞬間，路人看了都嚇壞，不停回頭張望。

此文一曝光，網友紛紛留言，「這種父母都等意外發生才在那邊怪東怪西，絕對不會反省自己」、「太恐怖了」、「天啊真的好可怕」、「撞上去又會說你開這麼快幹嘛」、「你們信嗎！父母正在努力的滑手機抓怪獸」、「小孩子萬一不幸發生意外，一切的責任都要怪父母親，管教不周」。

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